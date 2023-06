Der Architekt Michael Salvi und die Medienschaffende Antje Mayer-Salvi in ihrem Betonloft. Katharina Gossow

Der Ausblick ist eine Wucht. Vor der drei mal drei Meter großen Glasscheibe breitet sich eine riesige, von ganz links bis ganz rechts reichende Modelleisenbahnlandschaft aus, mit Zügen, Häuschen und Funkturm, nur halt ein bissl größer und nicht im Keller versteckt – sondern im fünften Stock des sogenannten Atelierhauses C.21 im neuen Wiener Sonnwendviertel. "Ich mag den alten ÖBB-Speisewagen mit den runden Kugellampen, eine heute immer noch romantische Manifestation des Reisens", sagt Michael Salvi. "Und natürlich die Autoreisezüge nach Hamburg, die am Abend beladen werden, um ganze Urlaubsfamilienträume in die Ferne zu transportieren."

Showroom mit Blick auf die Stadt: Die rohe, kühle Ästhetik des Betongebäudes wird mit gemütlichen, eklektizistischen Möbeln aufpoliert: Bürotisch von Wogg, Ledersofa von Dema, Biedermeiersofa vom Altwarenhändler, Stühle von Eames und Lampen von diversen Flohmärkten. Katharina Gossow

Michaels Frau, Antje Mayer-Salvi, die früher als Journalistin in Osteuropa unterwegs war, zieht es eher zu den königsblauen Schlafwaggons mit dem gelben Streifen, die jeden Tag um 13.16 Uhr aus Kiew ankommen und um 16.42 wieder dorthin zurückfahren. Zwischen dem Ein- und Aussteigen am Hauptbahnhof werden die Züge auf den Verschubgleisen vor ihrem Atelier für zwei, drei Stunden zwischengeparkt. "Dieser Ausblick erzählt von Fernweh und Sehnsuchtsorten", sagt Antje. "Aber er veranschaulicht dir auch die europäischen Dimensionen dieser Stadt – im Guten wie im Schlechten. In gerade mal 13 Stunden Zugfahrt bist du an der ukrainischen Grenze, dort, wo Krieg ist."

Wohnen und arbeiten in Lokalunion: Blick ins Büro mit vielen kleinen Post-its an der Wand. Katharina Gossow

Michael und Antje, er Architekt und Gründungspartner im Büro "Schenker Salvi Weber", sie Herausgeberin des Independent-Magazins C/O Vienna, sitzen am liebsten vor dem Fenster und schauen in die Ferne. Wobei das mit der Ferne in diesem Fall nicht zwangsweise mit dem Außenraum zu tun haben muss. Ferne gibt es auch drinnen, in diesem Hybrid aus Salon, Atelier, Redaktion, Marktplatz, Showroom, Kreativraum und Wohnlandschaft. In der Mitte eine archaische Kochinsel.

Aussicht in den Wohnsalon mit jeder Menge Krimskrams. Die weiße Kommode diente einst als Wickeltisch. Katharina Gossow

"Wir haben früher im dritten Bezirk gewohnt, in einem schönen gründerzeitlichen Altbau, Wohnen und Arbeiten waren ganz klassisch getrennt, wie man sich das halt so vorstellt", sagt Antje. "Aber auf Dauer war uns das zu wenig. Wir haben von einem Ort geträumt, in dem Wohnen, Arbeiten und Fotoshootings nahtlos ineinanderfließen können." Der große Salon im fünften Stock dient als Begegnungszone für Partys, Kundengespräche und kreative Brainstormings. 122 Quadratmeter misst das Herzstück des Ateliers. Nebenan und gleich darunter docken die Büros und Privaträume an. Antje, Michael, Sohn Oskar, Tochter Mathilda, vier Beschäftigte, alles ist im Fluss.

Vor dem Fenster, Blick gen Süden, liegen das alte und das neue Favoriten. Katharina Gossow

Antje ist auf einem Bauernhof in Niederbayern aufgewachsen, erzählt sie, und auch damals schon gab es keine Trennung zwischen drinnen und draußen, zwischen Wohnen und Arbeiten, zwischen Freunden und Fremden. "Meine Eltern hatten einen Betrieb, und meine Mutter hat oft für die Arbeiter mitgekocht, die dann mit uns am Mittagstisch gesessen sind. Es war eine bereichernde Kindheit, die mich geprägt hat. Ich glaube, ich würde die Trennung der einzelnen Lebensbereiche, die vielen ein Anliegen ist, nicht aushalten." Einmal die Woche isst die Familie mit dem Redaktionsteam von C/O Vienna zu Mittag. Gekocht wird im Radl.

Die Galerie hat unterschiedliche Funktionen von Bibliothek bis Rückzugsbereich. Bei Partys und Konzerten mutiert sie zur dramatischen Empore für Musiker und DJs. Katharina Gossow

Für Michael hingegen, seines Zeichens erfolgreicher, vielfach ausgezeichneter Architekt mit mehr als 50 Beschäftigten, war die Planung des Ateliers ein richtiger Ausreißer. "Für andere zu planen ist relativ leicht. Man erkundigt sich nach den Wünschen und Sehnsüchten, denkt sich in die Wohn- und Arbeitsbedürfnisse des Gegenübers und bekommt ein recht genaues Briefing mit Raumprogramm und konkreten Funktionsvorstellungen", sagt er. "Aber für sich selbst zu planen … Es gab Momente, da war ich am Ende meiner Nerven. Man lernt sich selbst neu kennen."

Das Atelierhaus C.21 am südlichen Rand des Sonnwendviertels, das für den Österreichischen Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2021 nominiert war, bot sich dafür besonders an. Das vom amerikanischen Projektentwickler Robert Hahn (Caelum Development) konzipierte und von Architekt Werner Neuwirth geplante Passivhaus, das sich sommers wie winters selbstständig mit Geothermie temperiert, bietet die nötigen Voraussetzungen – auch in geometrischer Hinsicht. Die einzelnen Ateliereinheiten sind wie in einem dreidimensionalen Tetris ineinander verzahnt, die Raumhöhen variieren zwischen 2,70 und 5,70 Metern.

Auf der Dachterrasse stellen die Hausbewohner ihren grünen Daumen unter Beweis. Katharina Gossow

"Eigentlich hätte hier eine Lagerhalle entstehen sollen, denn das Grundstück war zum Wohnen und Arbeiten aufgrund der angrenzenden ÖBB-Gleise laut Flächenwidmungsplan offenbar nicht gut genug", erklärt Michael. "Großartig, dass sich Robert Hahn und Werner Neuwirth getraut haben, hier ein Atelierhaus zu errichten. Es war eine Freude, die harten, kalten, betonierten Raumboxen zu konterkarieren und unsere eigene Handschrift reinzubringen – mit warmen Holzoberflächen, mit wild gemusterten Stoffen und mit allerlei exotischem Krimskrams von diversen Flohmärkten."

Und so fügt sich die betonierte Hülle zu einem bunten Reigen aus Biedermeier-Couch, Pfauenfederntisch, Dschungellampe und Omamas völlig durchgesessenem Fauteuil. Hinzu kommen dutzende Kunstwerke, Kitschobjekte und allerlei Kuriositäten, die auf den schmalen Ablagen des Treppensockels ihren Platz gefunden haben, sowie ein paar eigenartige Eighties-Derivate wie das schwarze Dema-Sofa oder der aus allen stilistischen Bezugssystemen fallende Besprechungstisch des Schweizer Büromöbelherstellers Wogg. "Eine eigenartige Mischung, oder? Als eine Freundin von uns das erste Mal zu Besuch war, meinte sie nach ein paar Schweigesekunden, das sei hier alles voll pornös." Auch das erfährt man beim Besuch.

Die archaische Kücheninsel aus Holz und Steinterrazzo ist ein Entwurf von Michael Salvi. Über die Treppe erreicht man die Dachterrasse. Katharina Gossow

Während die Einbaumöbel extrem hochwertig gebaut sind und in puncto Material, Präzision und Detailverspieltheit ziemlich genau dem nahekommen, wie sich ein Tischler wohl den Himmel auf Erden ausmalt, spielen Antje und Michael bei den beweglichen Möbeln und herumstehenden Objekten seit Jahren ein sportliches Spiel: Ins Atelier kommt nur, was geschenkt, geerbt oder beim Altwarentandler selbst entdeckt wurde. Pro Jahr kaufen beide ein zeitgenössisches Kunstwerk. Und die weiße Kommode im Vorzimmer? "Das ist der Wickeltisch, auf dem Antjes Schwester gewickelt wurde. Aber das brauchst nicht schreiben!"

Gibt es einen Traum für die Zukunft? "Ja. "Dieser Ort soll quirlig und lebendig bleiben." Wenn wir dann noch fit sind, wollen wir auch mit 80 noch hier leben, arbeiten und Partys feiern. Wer weiß, vielleicht mutieren die wilden Pläne, die wir haben, wenn wir dann zwei uralte Greise sind, zu faden Hauskonzerten mit Harfe und Violine, aber das ist auch okay."

(RONDO, Wojciech Czaja, 11.06.2023)