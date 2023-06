Das "Jurassic Park"-Update weckt nostalgische Gefühle. Frontier Developments plc

Vor knapp 30 Jahren, am 9. Juni 1993, feierte Steven Spielbergs Blockbuster "Jurassic Park" seine Premiere in den US-Kinos. Es folgten etliche Fortsetzungen, Neuinterpretationen in Form von "Jurassic World" und natürlich auch Computerspiele. Eines dieser Spiele ist "Jurassic World Evolution 2", in welchem man seinen eigenen Dino-Park aufbauen und verwalten kann. Für dieses wird am 8. Juni ein kostenloses Update veröffentlicht, das für alle Spielerinnen und Spieler über Steam, Epic Games Store, Windows Store und GeForce Now, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein wird und dem kultigen Film huldigen soll.

Integriert sind unter anderem 20 Dekorationsgegenstände, die sich auf den Film mit Jeff Goldblum, Sam Neill, Richard Attenborough und Laura Dern beziehen. Dazu gehört eine farbenfrohe Statue des immerzu lächelnden "Mr. DNA" ebenso wie die klassischen Luftschleusentoren aus dem Originalfilm. Außerdem können Fans einen neuen Bannerbogen mit den Worten "Als die Dinosaurier die Erde beherrschten" und das Wandbild aus dem Restaurant Les Gigantes errichten, das Szenen von gerade entkommenen Velociraptoren auf der Jagd nach den beiden Kindern Tim und Lex zeigt. Den "großen Haufen" des Triceratops gibt es ebenfalls. Zudem führt das Update den Power Bunker ein, in dem einige der Hauptfiguren des Films Zuflucht suchen. Und schließlich können die Spielerinnen und Spieler ihr Personal und ihre Gäste anhand klassischer Pfade an den Originalschauplätzen des Films vorbeiführen.

Das kostenlose Update erfordert das Hauptspiel "Jurassic World Evolution 2", das für die genannten Plattformen verfügbar ist. Glücklich kann sich hier schätzen, wer Sony oder Microsoft bereits in Form eines Abos bezahlt: Das Spiel ist sowohl im Xbox Game Pass enthalten als auch in diesem Monat bei Playstation Plus inkludiert. (red, 7.6.2023)