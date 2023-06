Das eigene Gesagte als Chatbot verewigen: Technisch ist das möglich, aber längst nicht perfekt. (Dieses Bild wurde mit Midjourney generiert. Der Prompt lautete: "illustration of a ghost in the shape of a robot, smiling. Use bright and warm colours. --ar 3:2".) Midjorney/Stefan Mey

Die Erinnerungen und Gedanken eines Menschen festzuhalten und somit bis über seinen Tod hinaus zu bewahren, das ist per se nicht neu. Immer schon ließen Adelige Gemälde von sich malen, Ghostwriter verfassten Memoiren, letzte Gespräche mit schwererkrankten Großeltern werden in Notizbüchern, als Sprach- oder Videoaufnahmen festgehalten. Außerdem werden moderne Mittel genutzt, um etwa die Erinnerungen an Holocaust-Opfer aufrechtzuerhalten, wie das nachfolgende Video zeigt.

KI-Projekt ermöglicht Gespräch mit Holocaust-Überlebender

Die 88-jährige Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher ist die Hauptperson des interaktiven Virtual- Reality Projektes “Erzähl mir, Inge...". Mithilfe einer Video-KI können Interessierte der Zeitzeugin Fragen zu ihrer Zeit im KZ Theresienstadt stellen. Das Video auf derstandard.at: Foto Thumbnail: AFP AFP

In einem Leben voller Ungewissheiten ist nur eines wirklich sicher: Sterben werden wir alle irgendwann einmal, und Angehörige wollen die Erinnerungen an die geliebten Freunde und Verwandten möglichst lange und zugleich würdevoll aufrechterhalten. In der Techszene hat sich daher auch mit Fokus auf Privatmenschen eine eigene Industrie rund um dieses Bedürfnis entwickelt, und wie so oft steht auch diesmal künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt.

Start-ups setzen auf "Grieftech"

Unternehmen wie Yov, Storyfile und Here After haben es sich zum Ziel gesetzt, aus aufgezeichneten Gesprächen virtuelle Personae zu erschaffen, mit denen sich andere Menschen später unterhalten können. In Form von Chatbots oder – wie im Fall von Storyfile – gar in Form eines Video-Avatars. Künftig könnte es sogar möglich sein, sich über AR- und VR-Brillen mit verstorbenen Verwandten zu unterhalten, die als virtuelle Avatare in das eigene Wohnzimmer projiziert werden. Beworben werden diese Produkte freilich mit bewusst auf Emotion getrimmten Spots, wie etwa dem nachfolgenden Werbeclip von Yov.

YOV Launch

You, Only Virtual

Unter anderem hatte im April ein Artikel in der "Zeit" das Thema auch im deutschen Sprachraum in die Öffentlichkeit gerückt. Der Autor beschreibt in dem Text auf einer sehr persönlichen Ebene Erinnerungen an seine verstorbene Mutter und geht der Frage nach, wie es wäre, sich nun mit einem virtuellen Avatar zu unterhalten. Zugleich kommen Vertreter der Branche ebenso wie Expertinnen und Experten zum Thema Trauer zu Wort. Und es wird deutlich, dass das Thema polarisiert: Denn auf der einen Seite können die Grieftech-Bots helfen, die Erinnerung an den Menschen aufrechtzuerhalten, auf der anderen Seite wird den Hinterbliebenen ein wichtiger Aspekt des Trauerprozesses erschwert: das Abschiednehmen.

Trauerbot in Unterwäsche

Hinzu kommen Fragen wie jene, wer das Recht am digitalen Nachlass eines Menschen hat, wie mit der virtuellen Kopie eines Menschen umgegangen werden muss – und auch was passiert, wenn sich diese Kopie eigenartig verhält. So wird als ein prominentes Beispiel für Grieftech oft die russische Programmiererin Eugenia Kuyda genannt, deren Freund Roman Mazurenko 2015 im Alter von 34 Jahren durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Kuyda fütterte anschließend ein neuronales Netz mit tausenden Nachrichten ihres Freundes, um anschließend einen Roman-Bot zu veröffentlichen, mit dem sich andere Freunde des Verstorbenen unterhalten konnten.

Kuyda entwickelte dieses Konzept weiter und startete die App "Replika", die in den Stores von Android und iOS frei verfügbar ist und dazu dienen soll, virtuelle Freunde für den Alltag zu erschaffen oder eben die Erinnerung an Verstorbene aufrechtzuerhalten. Dann kam es aber doch ein wenig anders: Ähnlich wie im Film "Her" hatten laut Kuyda im Jahr 2022 rund 60 Prozent aller Kundinnen und Kunden ein romantisches Element in der "Beziehung" mit ihrem Replika-Bot entwickelt, und weil das dahinterstehende Unternehmen hier Geschäftschancen witterte, verkaufte man hinter einer Paywall zunehmend erotische Inhalte – der Trauerbot war zum Sexbot geworden.

Unterwäsche statt Trauerkleidung: Das Geschäftsmodell von Replika hat sich gewandelt. Replika AI

Grieftech, Marke Eigenbau

Die Frage ist auch: Ist es möglich, selbst einen derartigen Bot zu entwerfen, um das eigene Ich für die Nachwelt zu erhalten? Im besten Fall noch mit einer nachvollziehbaren Kostenkontrolle (damit die Nachfahren sich später nicht in die Schuldenfalle begeben) und ohne selbst Code schreiben zu müssen? DER STANDARD hat dies in einem Selbstversuch ausprobiert, die Ergebnisse lassen uns mit gemischten Gefühlen zurück.

Bei jedem der Versuche wurde mehr oder weniger direkt auf das System von OpenAI zurückgegriffen – also jenes Unternehmens, das auch hinter der bekannten Anwendung ChatGPT steckt. Das Ziel: einen Bot im Stil von ChatGPT erschaffen, der aber mit eigenen Inhalten trainiert wird und somit ein digitales Abbild der eigenen Vorstellungen ist.

Eigene Chatbots mit einer Website trainieren

Eine Möglichkeit dabei ist, Chatbots zu trainieren, indem sie mit den URLs einer bestehenden Website gefüttert werden – was nebenbei bemerkt nicht nur eine interessante Grieftech-Anwendung, sondern auch eine Inspiration für Blogger und diverse andere Webmaster ist. Hier wirbt unter anderem das Unternehmen Writesonic mit einem entsprechenden Angebot. Writesonic hat schon zuvor diverse Tools der generativen KI angeboten und behauptet unter anderem, dass der eigene Chatbot besser als ChatGPT sei, weil er auch nach aktuellen Informationen im Netz suchen kann. Tatsächlich baut das Unternehmen aber auf OpenAIs GPT 3.5 und GPT 4 auf.

Das neu vorgestellte Botsonic soll nun helfen, mit wenigen Klicks einen eigenen Chatbot zu erstellen, einen entsprechenden Use-Case zeigt das Unternehmen auch gleich auf der eigenen Website. Tatsächlich, so ergibt der Selbstversuch, ist der Bot nach Eingabe einer Webadresse rasch angelegt, anschließend kann das visuelle Erscheinungsbild noch adaptiert und sogleich gechattet werden. Wer will, der kann den Bot per Copy-paste-Code in die eigene Website einbauen. Eine gewisse Zeichenanzahl ist pro Monat gratis, danach wird man zur Kasse gebeten.

So sieht der Chatbot von Writesonic aus. Screenshot

Was auf den ersten Blick nach einer guten Lösung aussieht, entpuppt sich rasch als Fehlversuch. Denn das System übernimmt zumindest in der kostenlosen Version nicht die Inhalte ganzer Websites, sondern nur der Startseite und der damit verbundenen Links. Wer mehr Adressen eingeben möchte, der muss ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Und auch auf technischer Ebene verhielt sich das System teils seltsam: Wurden zu viele Fragen hintereinander eingegeben, so quittierte der Bot das Gespräch und antwortete gar nicht mehr.

Chatbase und die Halluzinationen

Besser, aber dafür teurer und auch längst nicht perfekt läuft es beim Konkurrenten Chatbase: Auch hier wird der Bot mit einer Website gefüttert und kann anschließend verwendet werden. Ein Abo kostet mindestens 19 Dollar pro Monat, in einer Probeversion kann eine größere Zahl an URLs eingegeben, aber nur eine beschränkte Anzahl an Fragen eingetippt werden – danach ist Schluss.

Immerhin ist es hier gelungen, mit den eingegebenen Adressen eine Basis für ein Gespräch zu schaffen, nachdem das System mit Inhalten eines Travel- und Lifestyleblogs gefüttert worden war: Anfragen zu Wanderungen rund um Wien wurden zum Beispiel bereitwillig beantwortet. Viel interessanter ist aber wohl, was der Bot mit fehlenden Informationen macht. So sind auf dem Blog mehrere Artikel zur indischen Metropole Mumbai vorhanden, die jedoch nicht in das System eingespeist wurden. Auf die Anforderung, eine Geschichte über Mumbai zu erzählen, schrieb der Bot eine überzeugend klingende Geschichte, die überraschende Ähnlichkeiten mit der Handlung des Films "Slumdog Millionaire" aufwies – welcher wiederum auf der eigenen Website keine Erwähnung findet.

Als "Halluzinieren" wird dieses Problem in Fachkreisen bezeichnet: Wissen die Chatbots eine Antwort auf eine Frage nicht, so erfinden sie einfach eine. Im vorliegenden Fall dürfte Chatbase die Informationen also nicht auf der Website gefunden und somit aus anderen Quellen gezogen haben, ohne zu erklären, woher die Daten kommen. Was im Normalfall schon in Bezug auf Fake News ein Problem ist, das wird bei Grieftech natürlich heikler, wenn die Angehörigen nicht nachvollziehen können, ob die Informationen tatsächlich vom Verstorbenen oder von irgendwo anders aus dem World Wide Web kommen.

ChatGPT-Plugins für Wordpress

Funktioniert das besser, wenn man nicht eine Webadresse in ein fremdes System eingibt, sondern die Software auf dem eigenen Server laufen lässt? Auch hierzu gibt es Ansätze, bei denen Plugins für das weitverbreitete Content-Management-System Wordpress zur Anwendung kommen. Ausprobiert wurden hier die Plugins namens AI Power und AI Engine.

Beide Plugins verfolgen eine Freemium-Policy, bei der Grundfunktionen genutzt werden können, man für mehr Features aber wieder eine Abogebühr zahlen muss. Zudem wird nach Installation der Plugins eine direkte Verbindung zu OpenAI hergestellt, bei der man für die Nutzung der GPT-Technologie bezahlt. Bei normaler Anwendung bewegen sich die Kosten gegenüber OpenAI jedoch im Centbereich, außerdem können Limits eingeführt werden. Auch hier gilt freilich: Die Tools müssen nicht zwingend für Grieftech genutzt werden – Webmaster können damit zum Beispiel auch Servicebots installieren, die Anfragen von Kundinnen und Kunden beantworten.

So oder so ähnlich kann der Chatbot von AI Power aussehen. AI Power

Zumindest theoretisch. Denn in der Praxis halluzinieren auch diese Bots auf eine teils sehr seltsame Weise. So konnte der Bot von AI Engine noch nicht einmal erklären, worum es bei der Test-Website überhaupt geht – während das öffentlich zugängliche ChatGPT diese Frage problemlos beantworten kann. Ähnliches wurde auch im Test von AI Power beobachtet, wiewohl hier sogar der Inhalt der Website zu Trainingszwecken nochmals hochgeladen wurde – mit dem Ergebnis, dass der Bot sich anschließend in ein endloses Selbstgespräch verstrickte, das nur durch Drücken der F5-Taste beendet werden konnte.

Trotz dieser Fehler sei gegenüber Website-Betreibern hier aber sehr wohl die Randnotiz angebracht, dass es sich auszahlt, ein Auge auf diese und ähnliche Plugins zu werfen. Denn neben den genannten ChatGPT-Kopien werden auch andere Tools, wie etwa das Draften von Texten oder das Erstellen von Bildern direkt im CMS, geboten. Gerade in einem Team mit wenig technisch affinem Personal könnte dies eventuell helfen, die Hemmschwelle zum Experimentieren mit KI-Tools zu senken.

Chatbot mit Word-Dokument trainieren

Doch wir schweifen ab. Eigentlich soll sich dieser Artikel ja gar nicht der Arbeit widmen, sondern dem Tod. Und nicht viele Menschen verfügen über eine eigene Wordpress-Installation mit umfangreichen Inhalten, um damit einen Grieftech-Bot zu erstellen. Einfacher ist es da schon, die eigenen Memoiren in einer Textdatei niederzuschreiben und damit einen Bot zu trainieren. Unter anderem bietet Writesonic auch diese Funktion an. Dort wurde zu Testzwecken ein 57.000 Wörter fassender Erfahrungsbericht über einen sechsmonatigen Aufenthalt in Indien hochgeladen.

Die daraus resultierenden Ergebnisse wissen teils zu überzeugen. Zwar beantwortet der Bot Fragen zum autobiografischen Text nicht in der ersten Person Singular, sondern referenziert auf "den Autor des Textes" – das ist aber eine technische Kleinigkeit, die sich mit einem Prompt ("Erzähle aus der Sicht des Autors") lösen lässt. Auf inhaltlicher Ebene kann der Bot exakt auch kleine Details wiedergeben: Er erzählt, mit wem der Autor unterwegs war, wie es ihm im dabei ergangen ist, warum er nach Österreich zurückgekehrt ist, und kann sogar wiedergeben, wann der Autor welche Mahlzeit in welchem Lokal zu sich genommen hat.

Doch auch hier macht sich wieder das Halluzinieren bemerkbar. Als der Bot etwa auf die berufliche Situation des Autors angesprochen wird, so antwortet er, dass dieser sexuell frustriert sei, weil er in einer Zwangsehe lebe. Tatsächlich kommt das Thema Zwangsehe in dem Dokument vor, allerdings in einem gänzlich anderen Kontext: Der Autor schildert in einem Kapitel ein Gespräch mit einer Sitznachbarin während eines Fluges, in dem selbige von ihrer arrangierten Ehe erzählt.

Man stelle sich an dieser Stelle vor, die eigene Großmutter schreibe in ihren Memoiren ausführlich über die Jahrzehnte haltende Ehe mit dem Großvater, erwähne aber an anderer Stelle eine nette Begegnung mit einem Nachbarn im Supermarkt. Dichtet die KI daraus der Verstorbenen eine heiße Affäre an, so wäre die Bestürzung in der Verwandtschaft wohl entsprechend groß.

Fazit: Noch viel Luft nach oben

Zurück bleibt also ein gemischter Eindruck. Denn auf jeden Fall ist es schon heute relativ einfach, Bots mit eigenen Inhalten zu füttern und somit den Blog oder das Tagebuch in einen virtuellen Gesprächspartner für die Nachwelt zu verwandeln. Und tatsächlich lieferte vor allem der Upload des Word-Dokuments inhaltlich recht beeindruckende Ergebnisse, der über 100 A4-Seiten umfassende Text konnte auf neue, niederschwellige Art erlebt werden.

Gleichzeitig ist aber auch klar, dass das Halluzinieren ein Problem ist, das die Anbieter in den Griff bekommen müssen – vor allem wenn es um ein so intimes Thema wie den digitalen Nachlass geht. Und freilich bleibt die größte Frage von allen: Wollen wir überhaupt, dass unsere Nachfahren sich mit einer digitalen Version unseres Ichs unterhalten? Oder sollten wir nicht besser in Frieden ruhen? (Stefan Mey, 11.6.2023)