Zum Abschied der Titel.

Linz (AWest Wien hat sich zum Abschied aus dem Oberhaus erstmals seit 30 Jahren den österreichischen Männer-Handball-Meistertitel geholt. Die Wiener siegten nach dem 25:24-Heimerfolg auch am Mittwoch beim HC Linz mit 30:26 (14:15) und stellten damit in der "best of three"-Finalserie den 2:0-Endstand her. Die Oberösterreicher verpassten damit den ersten Titel seit 1996.

Die Wiener verabschieden sich ja aus finanziellen Gründen aus der heimischen Top-Liga. Gründe dafür sind u.a. die fehlende Heim-Halle und abgesprungene Sponsoren.

West Wien startete stark, ging gleich mit 2:0 in Führung und baute in der ersten Hälfte bis auf 8:5 aus, dann gelang den Gastgebern aber der Ausgleich und bei 12:11 gingen sie erstmals dann auch in Führung. Bis zur Pause blieb es so eng, die Linzer gingen mit dem einen Treffer Vorsprung in die Kabine.

Auch nach Seitenwechsel gelang des den Gästen bis zum 23:20 wieder einen Drei-Tore-Vorsprung herauszuholen. Einmal noch kamen die Hausherren bis auf einen Treffer (22:23) heran, doch dann zogen die Wiener vorentscheidend bis zur 53. Minute der zweiten Hälfte auf 28:22 davon. Dieser Vorsprung war dann für die Oberösterreicher nicht mehr zu knacken. (APA, 7.6.2023)