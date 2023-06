In Form: Alexander Zverev. IMAGO/USA TODAY Network

Paris - Alexander Zverev und Casper Ruud bestreiten das Halbfinale bei den French Open. Der deutsche Tennis-Olympiasieger bezwang am Mittwoch den argentinischen Außenseiter Tomás Martin Etcheverry nach 3:22 Stunden 6:4,3:6,6:3,6:4. Ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung am gleichen Ort darf Zverev weiter von seinem ersten Grand-Slam-Titel träumen. Der 26-jährige Deutsche trifft nun auf den Vorjahresfinalisten Ruud (NOR), der den Dänen Holger Rune 6:1,6:2,3:6,6:3 bezwang.

"Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach glücklich, dass ich weiter bin", schwärmte Zverev im Sieger-Interview auf dem Platz. "Das war das schwierigste Jahr meines Lebens. Ich liebe Tennis. Ich bin so glücklich, wieder auf dieser Bühne zu sein und wieder um die Chance auf den Titel von Roland Garros spielen zu können. Ich sehe euch übermorgen wieder." Eurosport-Experte Boris Becker lobte Zverev in höchsten Tönen: "Großes Match, wichtiges Match in seiner Karriere. Sascha Zverev ist wieder zurück."

Im Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung am gleichen Ort ist nun der ganz große Erfolg drin - auch wenn die Aufgaben immer schwerer werden. Gegen den Vorjahresfinalisten Ruud wird es am Freitag schon um einiges enger werden im Halbfinale.

Bereits am Dienstag war der Semifinal-Hit zwischen den beiden Topfavoriten Carlos Alcaraz aus Spanien und dem 22-maligen Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien zustandegekommen. Die Halbfinali gehen am Freitag in Szene. (APA, 7.6.2023)