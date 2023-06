Die Soldaten sollten das Haus eines Terroristen zerstören, der im vergangenen Jahr einen Anschlag in Jerusalem verübt hatte. Sechs Palästinenser wurden verletzt

Die Sprengung des Hauses in Ramallah. REUTERS / Mohammed Torokman

Ramallah – Bei einer Razzia der israelischen Streitkräfte in der Stadt Ramallah im besetzten Westjordanland ist es zu Zusammenstößen mit Palästinensern gekommen. Mindestens sechs Menschen seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, darunter drei mit Schusswunden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

Das israelische Militär hatte zuvor erklärt, die Streitkräfte seien im Einsatz, um "das Haus des Terroristen zu zerstören, der im November letzten Jahres den Bombenanschlag in Jerusalem verübt hatte".

Straßenblockaden gegen Militärkonvoi

Ein Reuters-Augenzeuge berichtete, dass es zu den Auseinandersetzungen kam, als ein israelischer Militärkonvoi in der Innenstadt von Ramallah eintraf. Daraufhin hätten sich Hunderte Palästinenser in der Gegend versammelt und mit brennenden Mülltonnen Straßenblockaden errichtet. Einige palästinensische Jugendliche bewarfen die israelischen Streitkräfte mit Steinen, die daraufhin mit scharfen Geschossen, Blendgranaten und Tränengas in die Menge zielten.

Bei dem Anschlag in Jerusalem im vergangenen Jahr wurden zwei Menschen, darunter ein israelisch-kanadischer Teenager, getötet und mindestens 14 weitere verletzt. (APA, 8.6.2023)