Christian Rainer hat das Nachrichtenmagazin "Profil" ein Vierteljahrhundert als Herausgeber geprägt. Mit Februar 2023 hat er sich sich verabschiedet, um noch einmal etwas Anderes zu machen. Derzeit bemüht er sich um die wirtschaftliche Zukunft privater Medien in Österreich - er ist Berater des Zeitungsverbandes VÖZ in Sachen ORF-Gesetz, das kommende Woche den Ministerrat passieren soll. Anfang Juli ist der Beschluss im Nationalrat geplant.

Öffentlicher Auftrag "kein Monopol des ORF"

Der 61-jährige Kenner der Branche sieht das ORF-Gesetz in geplanter Form mit einem ORF-Beitrag von allen und mehr Onlineangeboten, insbesondere im Streaming, als einen "Todesstoß für die private Medienbranche".

Rainers Lösungsvorschlag: Private Medien erfüllten öffentlich-rechtliche Aufgaben ebenso wie der ORF. Der könne darauf "kein Monopol" haben - und also ebensowenig auf öffentliche Finanzierung. Wenn der ORF an die 800 Millionen öffentliche Mittel erhalte, dann müssten private Medien ebenso "einige hundert" Millionen für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben bekommen.

Dass der von ÖVP und Grünen vorgelegte Entwurf an der Zusammensetzung der ORF-Gremien mit hohem Politikeinfluss nichts ändert, nennt Rainer im STANDARD-Interview eine "Todsünde". Die Grünen glaubten, "dass Medien grundsätzlich besser in öffentlicher Hand sein sollten", sagt Rainer. Und: "Die ÖVP will das Spielzeug, bei dem sie im Stiftungsrat eine Mehrheit hat, nicht aus der Hand geben. Obwohl es innerhalb weniger Jahre von Freiheitlichen als Waffe genützt werden könnte."

"Fassungslos" über Regierung

STANDARD: Der Zeitungsverband hat Sie als Berater an Bord geholt in Sachen ORF-Gesetz. Ihr Eindruck, ein Monat vor dem geplanten Beschluss des Gesetzes?

Rainer: Ich bin fassungslos, wie fahrlässig und zum Teil vorsätzlich die Regierung da handelt. Bei der ÖVP sehe ich mehr Zynismus, bei den Grünen den Vorsatz im Umgang mit den privaten Medienunternehmen. Die Grünen scheinen in jedem privaten Verleger einen Howard Hughes, einen Robert Maxwell, einen Rupert Murdoch zu sehen. Sie wollen Medien offenbar in der öffentlichen Hand und unter öffentlicher Kontrolle der Politik. Bei der ÖVP orte ich eine Mischung aus Nichtwissen und aus gezielter Methode - einerseits bei Medienministerin Susanne Raab, andererseits bei ÖVP-Kommunikationschef Gerald Fleischmann.

STANDARD: Führende Köpfe privater Medien waren gerade mit dem Zeitungsverband auf Studienreise in Skandinavien. Dort gibt es teilweise Beschränkungen für öffentlich-rechtliche Medien im Web, einzelne Medienverbände haben Brüssel gegen öffentlich-rechtliche Medien eingeschaltet.

Rainer: Entgegen Behauptungen der österreichischen Regierung - aus Nichtwissen oder aus Wissensverweigerung - ist in Skandinavien evident, dass öffentlich-rechtliche Anbieter große Konkurrenten privater Medienhäuser um Werbegeld und um das Medienbudget der Userinnen und User - finanziell wie zeitlich - sind. Die Medienhäuser in Skandinavien bestätigen die Argumentationslinie des österreichischen Zeitungsverbandes - und dort sind die Öffentlich-rechtlichen nicht einmal wie in Österreich weitaus größter Marktbeherrscher, sondern Nummer zwei oder drei im Markt. Auch in Skandinavien ist das ein schwelender Brand, auch mit Bemühungen in Brüssel.

"Der ORF darf damit viel mehr als bisher."

STANDARD: Im Entwurf für ein ORF-Gesetz findet man doch eine Reihe von Beschränkungen - nicht mehr als 350 Textmeldungen pro Woche auf ORF.at, nicht mehr als 30 Prozent Anteil reiner Textmeldungen dort, maximal 80 eigens fürs Web produzierte Nachrichtensendungen von jeweils maximal 20 Minuten. Sind das nicht rigidere Regelungen als etwa in Finnland, wo Online-Textmeldungen nach einem EU-Verfahren "kurz" sein müssen?

Rainer: Die Regelungen, die der ORF in Wahrheit geschenkt bekommt, sind eine Erweiterung des Gestaltungs- und Finanzierungsrahmens, wie wir sie noch nie gesehen haben. Der Zeitungsverband war überrascht, wie weit das gehen soll, und mit den Medienmanagern auch die Redaktionen, wie der gemeinsame Protest der Zeitungen mit leeren Titelseiten und Kommentaren gezeigt hat. Der ORF darf damit viel mehr als bisher.

STANDARD: Nach ORF-Darstellung würde die Gesamtzahl der Beiträge auf ORF.at gegenüber bisher eingeschränkt.

Rainer: Man braucht sich nur die Stimmung im ORF anzusehen: ORF-Chef Roland Weißmann ist ein unglücklicher Gewinner, weil seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihm vorwerfen, dass sie gar nicht soviel produzieren können, wie sie dürften. Das betrifft Video, Audio, zusätzliche Onlinekanäle. Die geplanten Einschränkungen des Gesetzes für ORF.at und teils Sport.orf.at gelten schon nicht mehr für andere ORF-Seiten wie oe3.orf.at, für Kultur, Regionalseiten. Und der ORF bekommt noch viel mehr Geld dafür.

STANDARD: ORF-Journalistinnen und -Journalisten beklagen Einschränkungen.

Rainer: Ich kann das nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, ich höre aus dem ORF: Wir haben nicht genügend Personal, nicht genügend Mittel, um all das zu tun, was wir nun zukünftig dürfen.

STANDARD: Private Medienunternehmen haben deutlich weiter gehende Beschränkungen gefordert. Rechnen Sie damit, dass die Regierung am Entwurf Wesentliches ändert?

Rainer: Ich sehe kurzfristig wenig Bereitschaft der Regierung. Wir haben dort nur Unverständnis geerntet - das bei Medienministerin Susanne Raab wohl nicht gespielt ist. Da scheinen mir Beschwerden über den ORF und das geplante Gesetz bei der EU-Kommission in Brüssel deutlich aussichtsreicher. Das ist der Regierung unangenehm.

"Bedenken aus Brüssel kann Österreich nicht ignorieren."

STANDARD: Was ist da zu erwarten?

Rainer: Es ist gut belegbar, dass der ORF schon bisher ohne jeden Skrupel weit über die Vorgaben der EU aus einem Beihilfenverfahren gegen die Republik Österreich hinausgeht. Das geplante ORF-Gesetz würde seine Möglichkeiten hier noch zusätzlich erweitern. Ich will mir nicht vorstellen, dass Brüssel das einfach durchwinken wird. Bedenken aus Brüssel kann Österreich nicht ignorieren.

STANDARD: Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht das Problem an dem geplanten ORF-Gesetz?

Rainer: Das Problem ist nicht die Frage: Wieviel Werbung darf der ORF einbuchen, wieviel Werbung haben die Privaten. Das ist eine Nebenfront, oft ein Ablenkungsmanöver, oft missverstanden. Werbung ist nicht die Währung der Zukunft. Aber ja: Die meisten öffentlich-rechtlichen Medien in Europa haben deutlich engere Werbebeschränkungen als der ORF.

STANDARD: Was ist also das Problem?

Rainer: Das Hauptproblem ist: Der ORF wird über eine Zwangsgebühr künftig von allen finanziert. Er dominiert den Medienmarkt in allen Bereichen - frei zugänglich. Es ist für Unternehmen, die sich auf dem Markt finanzieren, fast unmöglich, dagegen zu bestehen. Wir müssen uns aber in Zukunft über die Zahlungsbereitschaft für Digitalangebote finanzieren. Wenn das Gesetz kommt, wie es kommen soll, dann ist es ein Todesstoß für die private Medienbranche.

STANDARD: STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker sprach in dem Zusammenhang von einer "Massenvernichtungswaffe".

Rainer: In der Sache ist es genau so. Unsere Finanzierung kann nur dann funktionieren, wenn diese Absurdität eines kostenpflichtigen Gratisangebotes, erzwungen und allumfassend, nicht gibt. Es ist sehr fragwürdig, ob daneben noch Zeit und Geld für andere Angebote bleiben. Mit dieser unerhörten Marktverzerrung durch einer Basisfinanzierung von rund 70 Prozent des Umsatzes des ORF werden wir nicht weiterkommen.

"Der öffentlich-rechtliche Auftrag und seine Finanzierung dürfen kein Monopol des ORF sein."

STANDARD: Wie ließe sich das Problem lösen?

Rainer: Ich will dem ORF nichts wegnehmen. Das duale System von öffentlich-rechtlichem und privaten Medien muss aufgebrochen werden. Der öffentlich-rechtliche Auftrag und seine Finanzierung dürfen kein Monopol des ORF, der öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen sein. Wir alle erfüllen öffentlich-rechtliche Aufgaben, wir informieren, bilden und unterhalten, wir liefern unsere Medien bis ins letzte Tal, auch wenn es unsere Kosten nicht deckt, wir stehen dem ORF als Qualitätsmedien um nichts nach. Und wir sollten auch nicht anstehen, unseren öffentlich-rechtlichen Beitrag zum Gemeinwohl wie der ORF öffentlich zu dokumentieren, einer unabhängigen, öffentlichen Kontrolle zu unterziehen.

STANDARD: Das bedeutet: Öffentlicher Auftrag privater Medien mit öffentlicher Finanzierung?

Rainer: Das bedeutet für den ORF laut Gesetzesentwurf zumindest 710 Millionen Euro aus dem ORF-Beitrag pro Jahr plus 70 bis zunächst 100 Millionen aus dem Bundesbudget. Also wären für die Erfüllung öffentlich-rechtlichen Aufträge durch private Medien jedenfalls einige hundert Millionen Euro zu veranschlagen. Und bitte nicht bei privaten Medien im Gegensatz zum ORF tituliert als "Förderungen", "Unterstützungen" - das sind herablassende Formulierungen!

STANDARD: Das heißt: öffentliche Mittel für öffentliche und private Medien für die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufträge.

Rainer: Der öffentlich-rechtliche Auftrag muss völlig anderes definiert sein. Das Geld - ob aus Haushaltsabgabe oder Budgetfinanzierung – muss breit verteilt werden. Ich verstand die Ungerechtigkeit eines Zweiklassenjournalismus - hier öffentlich verpflichtend finanzierter ORF, dort privat finanzierter - noch nie. Das ist beleidigend für Journalistinnen und Journalisten außerhalb des ORF und nicht gerechtfertigt. Das heißt nicht, dem ORF etwas wegzunehmen. Aber um die Medienlandschaft vielfältig zu gestalten, muss man das duale System aufbrechen und auf alle erweitern, die öffentlich-rechtliche Aufgaben erfüllen.

STANDARD: Wer vergibt diese Mittel?

Rainer: Dafür gibt es unabhängige Institutionen wie die Medienbehörde KommAustria. Die kann sich dann zum Beispiel ansehen, ob ein Medium wie, sagen wir, "profil" am Nachmittag Hollywoodserien und im Hauptabend Blockbuster abspielt…

STANDARD: … wie ORF 1.

Rainer: Und wenn "profil" das nicht tut, bekommt es einen höheren Anteil seines Budgets aus den öffentlichen Mitteln für öffentlich-rechtliche Angebote als ein Medium, das massenhaft solche Serie und Filme spielt. Beim ORF kommen künftig 70 Prozent oder mehr aus öffentlichen Mitteln, die verschämt als Haushaltsabgabe tituliert sind. Bei den meisten Privaten ist der Prozentsatz der Förderungen wohl einstellig.

STANDARD: Es ist schon einiges öffentliches Geld für private Medien im Markt: Öffentliche Stellen in Österreich buchen pro Jahr in Österreich Werbung für rund 200 Millionen Euro - oft als informelle Medienförderung. Es gibt eine Reihe von Medienförderungen - eine davon wird noch in Brüssel geprüft - von mehr als 70 Millionen für private Medien pro Jahr.

Rainer: Wir sprechen von einem einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozentsatz einerseits und 70 Prozent andererseits. Diese Differenz be- oder verhindert private Medienvielfalt. Und es wäre ohnehin ein notwendiger Bereinigungsprozess, wenn Werbung der öffentlichen Hand nicht mehr wie bisher vergeben würde - oder nach anderen Kriterien.

"Öffentliche Werbung wandert heute zu einem großen Teil an das Museum der Gratistageszeitungen."

STANDARD: Nach welchen?

Rainer: Ich brauche keine Werbung der Asfinag, die mir erklärt, was eine Autobahn ist. Eine Rettungsgasse anfangs zu erklären, ist vielleicht sinnvoll, wenn es nicht nur als Rettungsgasse für einige Medienbilanzen eingesetzt wird. Diese öffentliche Werbung wandert heute zu einem großen Teil an das Museum der Gratistageszeitungen und - mit nicht ganz nachvollziehbaren Kriterien - anderswohin.

STANDARD: Schauen wir noch einmal nach Skandinavien. Wirklich beeindruckend ist dort die Zahlungsbereitschaft für digitale Angebote: 2022 waren es 41 Prozent in Norwegen, 33 in Schweden - und 14 in Österreich. Woher kommt das?

Rainer: In Skandinavien haben digitale Angebote schon weit früher bisherige Printangebote ersetzt oder ergänzt. Gäbe es den ORF nicht, wäre die Zahlungsbereitschaft in Österreich ähnlich hoch. Skandinavien ist da weiter mit der Transformation von Print zu digital, aber auch in Österreich wird der Tag kommen, an dem wir uns von gedruckten Medien verabschieden. Es muss gelingen, von Print zu einem digitalen Bezahlangebot zu kommen. Sonst wäre das das Ende vieler Medien. Aber Österreich war immer ein Zeitungs- und damit Leseland, das spricht für eine Bereitschaft zu zahlen - wenn die Rahmenbedingungen entsprechend wären.

STANDARD: Ist Österreich bei dieser Transformation spät dran?

Rainer: Sehr spät, aus verschiedensten Gründen. Es ging der Branche sehr lang sehr gut. Es gab ein funktionierendes Zusammenleben im Markt mit dem ORF. Wir haben uns damit aber auch manche Sackgasse der Medienentwicklung erspart.

STANDARD: Was macht Christian Rainer mit seiner Branchenkenntnis und seiner langjährigen Erfahrung als "profil"-Herausgeber?

Rainer: Ich habe derzeit sieben ehrenvolle Aufgaben neben dem VÖZ für die Nationalbibliothek, Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, M100-Colloquium, das ISTA, ich bin Präsident der European Business Press … mir wird nicht langweilig, und mir fehlt das publizistische Gestalten noch nicht.

STANDARD: Und das Schreiben?

Rainer: Ich weiß nicht, ob ich journalistisch noch fest andocken will. Ich hatte ein sehr schönes Angebot aus Großbritannien im Bereich Business Development und ein schönes Angebot aus Deutschland, eine Chefredaktion. Kurzfristig denke ich nicht daran. Was ich sicherlich nach einer Pause wieder machen werde, ist regelmäßiges, kolumnenartiges Schreiben.

"Ich bereue meine Entscheidung nicht, mit 61 noch einmal etwas Anderes zu machen."

STANDARD: Sie waren ein Vierteljahrhundert Herausgeber des "profil", seit Ihrem Rückzug leitet Anna Thalhammer das Magazin als Chefredakteurin, Geschäftsführer ist Richard Grasl vom "Kurier". Wie sehen Sie jetzt das Heft unter neuer Führung? Trennungsschmerz?

Rainer: Trennungsschmerz nicht. Natürlich fehlt es mir - wie meine Kinder, die nicht mehr in Wien, sondern in St. Gallen und Berlin sind, und ich bin glücklich für die beiden. Und ich bin glücklich für "profil", weil ich sehe: Dort wird jetzt in Personal investiert, was ohne einen Wechsel an der Spitze nicht passiert wäre. Da kommen junge Menschen und machen dort tolle Dinge, etwa auf Social Media. Das Magazin selbst hat sich nicht besonders verändert. Und das ist auch gut - der Altersschnitt der "profil"-Leserinnen und -Leser ist nicht weit unter 60, und sie tragen das Magazin wirtschaftlich. Da muss man vorsichtig vorgehen.

STANDARD: Also doch Trennungsschmerz?

Rainer: Ich bereue meine Entscheidung nicht, mit 61 noch einmal etwas Anderes zu machen.

STANDARD: Schauen wir noch in die Zukunft. Wie wird die österreichische Medienlandschaft in, sagen wir, fünf Jahren aussehen?

Rainer: Manche der österreichischen Tageszeitungen werden nicht mehr sechs oder sieben Tage die Woche gedruckt erscheinen. Die eine oder andere Tageszeitung wird es vielleicht gar nicht mehr geben oder nur noch als Marke ohne eigene Redaktion. In zehn Jahren werden einige der Tageszeitungen und Magazine und der Unternehmen dahinter nicht mehr existieren. Wie viele und welche, wissen wir nicht.

STANDARD: Keine schöne Perspektive für die Medienvielfalt in Österreich.

Rainer: Es ist erschreckend. Und das war ohnehin noch eine optimistische Prognose. Es könnte viel schlimmer werden, wenn das ORF-Gesetz so kommt. Ich sehe die Demokratie durch schwindende Medienvielfalt sehr bedroht. Da fehlen immer nur Zentimeter, um in ein politisch steuerbares Medienmonopol zu fallen.

"Mit Kickl an der Macht fallen die letzten Schranken, da droht eine Orbánisierung des Landes."

STANDARD: Und wenn die FPÖ - wie derzeit in den Umfragen - bei der nächsten Nationalratswahl tatsächlich stärkste Partei wird? Eine FPÖ, die medienpolitisch vor allem auf eigene und nahestehende Kanäle mit sehr eigenen Versionen von Realität setzt?

Rainer: Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass Herbert Kickl Nummer eins und an der Macht sein wird. Da fallen die letzten Schranken, da droht eine Orbánisierung des Landes.

STANDARD: Mit einem nicht entpolitisierten ORF serviert man einem Herbert Kickl doch geradezu Zugriff auf eine große Medienmaschine?

Rainer: Es ist eine Todsünde, den ORF nicht jetzt zu entpolitisieren. Zu meiner Überraschung war die Regierung über unsere Forderung überrascht, die ORF-Gremien zu entpolitisieren. Das fordern alle außer der Regierung.

STANDARD: Außer der ÖVP, die Grünen haben sich vielfach für eine Gremienreform ausgesprochen.

Rainer: Dennoch glauben die Grünen, dass Medien grundsätzlich besser in öffentlicher Hand sein sollten. Die ÖVP will das Spielzeug, bei dem sie im Stiftungsrat eine Mehrheit hat, nicht aus der Hand geben. Obwohl es innerhalb weniger Jahre von Freiheitlichen als Waffe genützt werden könnte. (Harald Fidler, 8.6.2023)