Musk macht der medienerfahrenen Linda Yaccarino Platz, bleibt aber in wichtigen Funktionen dem US-Unternehmen erhalten

Musk räumt seinen Platz als CEO, bleibt aber CTO. TINGSHU WANG

"Es ist soweit - das war mein erster Tag!" tweetete Linda Yaccarino am Montag. Die ehemalige Sales-Verantwortliche beim Medienunternehmens NBCU hatte ihren ersten Tag als CEO bei Twitter hinter sich gebracht. Damit löste sie offiziell Elon Musk an der Führungsspitze des US-Unternehmens ab.

Große Aufgaben warten

Eigentlich hätte Yaccarino erst am 22. Juni ihren Job antreten sollen, zumindest war es vor wenigen Wochen von Musk so angekündigt worden. "The Information" berichtete allerdings vor einigen Tagen, dass die neue Chefin schon zwei Wochen früher ins Amt einsteigen wolle. Dies wurde durch den erwähnten Tweet schließlich der Öffentlichkeit bestätigt.

Aus dem Rampenlicht tritt Musk deshalb allerdings nicht. Er kündigte an, dass er künftig als Executive Chair und Chief Technology Officer (CTO) agieren wolle. In dieser Funktion wird er die Produkte und Softwareentwicklungen "beaufsichtigen", kündigte der Unternehmer an.

Der Rollenwechsel geschieht rund neun Monate nach dem Kauf von Twitter durch Musk. Damals übernahm er für 44 Milliarden Dollar das US-Unternehmen. Mittlerweile ist Twitter nur noch rund ein Drittel an der Börse wert. Yaccarino hat nun die schwierige Aufgabe, die Nachrichtenplattform wieder profitabel zu machen und das angeschlagene Werbegeschäft der Plattform anzukurbeln. Wie die "New York Times" berichtete, soll der Umsatz von Twitter im letzten Jahr um 59 Prozent eingebrochen sein.

Mehrere Quellen wollen zudem wissen, dass Musk künftig Videoinhalte in den Mittelpunkt von Twitter stellen möchte. Dies würde sich mit den Kompetenzen der neuen CEO perfekt überschneiden. (red, 8.6.2023)