Hollywood - Hollywoodstar Tom Holland ("Spider-Man") braucht nach der Dramaserie "The Crowded Room" eine Auszeit. "Ich habe es wirklich genossen, aber andererseits hat mich die Serie auch kaputtgemacht", so der 27-jährige Brite zum US-Portal "Extra": "Und jetzt nehme ich mir ein Jahr frei."

Schauspieler Tom Holland braucht nach dem Dreh der Serie "The Crowded Room" eine längere Auszeit. APA/AFP/ANGELA WEISS

Die zehnteilige Serie "The Crowded Room" ist an den wahren Fall eines verwirrten Mannes angelehnt, der in eine Schießerei verwickelt wird und wird am Freitag (9. Juni) bei Apple TV+ erscheinen.

(APA, dpa, 8.6.2023)