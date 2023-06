Im Oktober berichtete das ukrainische Verteidigungsministerium auf Twitter, man habe das erste IRIS-T Verteidigungssystem erhalten. Defense of Ukraine/Twitter

In einem aktuellen Video scheint eine russische Kamikaze-Drohne eine mobile Radarstation zerstört zu haben. Die betroffene TRML-4D wurde der Ukraine von Deutschland zur Luftabwehr zur Verfügung gestellt und war die einzige ihrer Art im aktuellen Kriegsgebiet.

Luftabwehr angeschlagen

Der Angriff erfolgte mit mit "Loitering Munition", die ohne bestimmtes Ziel starten und solange kreisen, bis sie den Befehl zum Angriff erhalten, weshalb sie umgangssprachlich "Kamikaze Drohnen" genannt werden.

Die Zerstörung könnte ein schwerer Schlag für die Ukraine sein, war die mobile Radarstation doch wichtiges Teilstück der IRIS-T SLM "Boden zu Luft"-Abwehrsystems. Da die Ukraine über kein Ersatzradar verfügt, hat die Luftabwehr damit eine massive Schwächung erfahren. Russland bestätigte den Angriff.

Den genauen Schaden der TRML-4D kann man auf dem Video nicht erkennen. Die Qualität der Bilder ist niedrig. Nach dem Einschlag sieht man einige Fahrzeuge und Personen, die sich von der Einschlagstelle wegbewegen. Das mobile Radar bleibt hingegen stehen. Sollte sie wirklich getroffen worden sein, dann wäre sie mit Sicherheit für einige Zeit außer Gefecht gesetzt, selbst wenn sie reparierbar wäre.

Auch die Luftabwehr IRIS-T SLM scheint ein geplantes Ziel gewesen zu sein. Vor dem Einschlag einer Drohne konnte das Fahrzeug aber offenbar rechtzeitig vom Einschlag wegbewegt worden zu sein.

Aktuell stellt sich die Frage, wie die Ziele überhaupt anvisiert werden konnten, schließlich verfügen die Drohnen lediglich über eine Reichweite von 40 bis 70 Kilometer.

Neue Lieferung aus Deutschland

Wie die "FAZ" berichtet, soll die TRML-4D eine Lieferung aus Deutschland im Jahr 2018 gewesen sein. Tatsächlich findet sich in der Liste nur eine davon, allerdings sollen sieben weitere demnächst in die Ukraine geliefert werden. Was die IRIS-T SLM betrifft, gibt es mehrere Berichte, dass zumindest zwei weitere in diesem Jahr in die Ukraine transferiert werden sollen, ebenfalls aus Deutschland.

Die Ukraine verfügt abseits der deutschen Importe über weitere Luftabwehr, die unter anderem von den USA zur Verfügung gestellt wurde, allerdings ist unklar, ob diese mit der IRIS-T SLM kompatibel ist. Wie wichtig eine funktionierende Luftabwehr für die Verteidigung ist, wird von Seiten der Ukraine immer wieder betont. Von offizieller Stelle hieß es kürzlich, die IRIS-T SLM sei besonders effektiv gegen russische Angriffe mit Cruise Missiles und Drohnen. Seit Kriegsbeginn hätte man mit diesem Gerät eine Trefferquote von 90 Prozent gegen feindliche Raketen, was auch viele zivile Ziele vor Treffern gerettet hätte. (red, 8.6.2023)