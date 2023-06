"Pflege in Not", "Die lange Welle hinterm Kiel", "Broadway Therapy" - mit Radiotipps

18.30 DOKUMENTATION

Der Blaue Planet – Faszination Korallenriff Folge 5: Unterwasserdschungel (WDR/BBC 2018, Jonathan Smith) Eine eindrucksvolle Doku-Reihe beleuchtet unsere Ozeane mit ihren verborgenen Tiefen und zeigt, dass die Gesundheit des Meeres wichtig ist. Bis 19.15, Phoenix

19.40 REPORTAGE

Re: Pflege in Not – Wege aus der Krise Personalmangel und Überlastung der Pflegekräfte schädigen das Gesundheitssystem. Was muss sich ändern? Gezeigt werden diverse Ansätze aus ganz Europa. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMATISCH

Die lange Welle hinterm Kiel (D/Ö 2011, Nikolaus Leytner)An Bord eines Kreuzschiffs steht Margarete plötzlich Professor Burian gegenüber, dem Mann, der für den Tod ihres Gatten während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich war. Ein erbitterter Kampf um die Wahrheit beginnt. Mit Veronica Ferres. Bis 21.45, 3sat

20.15 AUSGEFALLEN

Deadpool 2 (USA 2018, David Leitch) Ryan Reynolds als Deadpool, der gegen den zeitreisenden Cyborg Mutant Cable kämpft. Bis 22.30, Puls 4

22.00 KOMÖDIE

Broadway Therapy (She’s Funny That Way, USA/D 2014, Peter Bogdanovich) New Yorkerin Izzy träumt von einer Karriere als Schauspielerin. Der verheiratete Regisseur Arnold verbringt unter falschem Namen eine Nacht mir ihr. Mit Jennifer Aniston. Bis 23.25, ZDF neo

22.35 GESCHICHTE

Universum History: Die Sklaven der Nazis – Zwangsarbeit im Dritten Reich Über zehn Millionen Menschen mussten unter dem Nazi – Regime Zwangsarbeit leisten. Unter ihnen Zeitzeugin Irma Trksak, die 1942 ins KZ Ravensbrück kommt. Erstmals spricht ihr Sohn über die Erlebnisse seiner Mutter und die späte Anerkennung Österreichs. Eine internationale Koproduktion mit bewegenden Lebensgeschichten. Bis 23.35, ORF 2

Über zehn Millionen Menschen wurden während des Dritten Reichs von den Nazis zur Zwangsarbeit verpflichtet, 22.35 Uhr, ORF 2. ORF / Looksfilm / United States Holocaust Memorial Museum / Yad Vashem

1.00 ANALYSE

Dicktatorship – Machos made in Italy Ein Versuch, das moderne Patriarchat zu erklären. Bis 2.55, Arte

Radiotipps

9.05 MAGAZIN

Kontext Sachbücher über Klima, Azteken, resiliente Kinder und Bergwelten. Bis 9.45, Ö1

11.05 ESSAY

Radiogeschichten "Faul. Vom Nutzen des Nichtstuns" Von Bernd Imgrund. Es liest Robert Reinagl. Bis 11.25, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix – Computer und neue Medien Re:publica – Europas größtes Digitalfestival. Bis 19.30, Ö1

(Eleni Ernst, 9.6.2023)