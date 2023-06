Das niederländische Breakdance-Kollektiv Maas Theater ist in Linz mit "Control" vertreten, einem Stück mit schrägen Bewegungen, Musik und viel Humor. Neeltje de Vries

Linz – Das Schäxpir-Festival in Linz ist eines der größten Theaterfestivals für junges Publikum in Europa. Seit über zwanzig Jahren präsentiert es in biennaler Abfolge heimische und internationale Arbeiten, heuer kommen Letztere aus elf Ländern, darunter Italien, Belgien, Dänemark, Schweiz, Niederlande, Ungarn, Großbritannien, Neuseeland und Brasilien. Unter der Leitung von Sara Ostertag und Julia Ransmayr werden zwischen 14. und 24. Juni dreißig Produktionen zu sehen sein, davon neun Uraufführungen und elf Österreich-Premieren. Schäxpir ist aber kein Abspielevent. Es versteht, die Inszenierungen mit Stadt und Menschen zu verbinden.

DuesseldorferSchauspielhaus

Lange bevor am 14. Juni der offizielle Auftakt stattfindet, sind junge Menschen, Schülerinnen und Schüler kooperativ in das Programm involviert, in Workshops oder als Mitkreateure. So gestalten Radiomacherinnen vom BRG Fadingerstraße begleitende Sendungen sowie Podcasts, die gestreamt werden können oder auf Radio FRO zu hören sind. Eine breite Palette an Theaterformaten wird geboten, vom immersiven Game (Putsch) über Installationen (Anna) und Open-Air-Shows (Time Play) bis hin zu Performances auf dem Schiff (Die Irrfahrt der MS Florentine), Dialogtheater (Close Encounters in Kooperation mit den Wiener Festwochen) oder einem vazierenden Kino-Lkw (Milieukino von Max Kaufmann).

Knallbunt und wild: "Do The Calimero' von Lies Pauwels aus Antwerpen - zu Gast bei Schäxpir in Linz. Fred Debrock

Halb im Freien ist auch Men in Trouble von Jovana Reisinger angesiedelt, nämlich im Glaskubus auf dem OK-Platz. Die Theatermacherin greift für ihre Filminstallation das Genre der Fernsehtalkshow auf und führt es ad absurdum, indem sich die geladenen Gäste den Fragen gegenüber verwehren. Vielversprechendes bietet auch Kate McIntosh in Lake Life, die im Großen Saal des Posthofs läuft. Dabei geht es um ein gemeinschaftliches Spiel in "noch nie dagewesenen Räumen", die eine neue Art des Sehens zu ermöglichen versprechen. (Margarete Affenzeller, 9.6.2023)