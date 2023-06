Schneller Mann: Markus Fuchs. REUTERS/Dilara Senkaya

St. Pölten - Markus Fuchs hat am Donnerstag beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten einen neuen österreichischen Rekord über 100 m aufgestellt. Der 27-Jährige gewann in 10,08 Sek. vor dem Briten Elliot Jones in 10,20. Fuchs hatte am 16. Juli 2022 mit 10,15 die seit 1988 geltende Uralt-Bestmarke von Andreas Berger eingestellt und drückte diese nun nochmals um 7/100. "Das ist einfach sensationell", sagte Fuchs.

Lukas Weißhaidinger gewann den Diskuswurf, der Oberösterreicher kam in seinem besten Versuch auf 63,61 m und setzte sich knapp vor dem Briten Nicholas Percy mit 63,57 durch. Die ebenfalls bereits für die Budapest-WM qualifizierte Speerwerferin Victoria Hudson siegte mit 59,81 m.

Über 400 m Hürden stellte Lena Pressler mit 56,15 Sek. einen ÖLV-Rekord auf. Pressler musste sich als Zweite nur der Marokkanerin Noura Ennadi (55,43) geschlagen geben. Die 100 m gingen an die Deutsche Alexandra Burghardt in 11,24 Sek., Vierte wurde Magdalena Lindner in 11,43. (APA; 8.6.2023)