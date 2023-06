Volker Perthes bei einer Pressekonferenz in Khartum. APA/AFP/ASHRAF SHAZLY

Khartum – Die Regierung des Sudan hat den Uno-Sondergesandten Volker Perthes zur unerwünschten Person erklärt. "Die Regierung der Republik Sudan hat den Generalsekretär der Vereinten Nationen darüber informiert, dass sie Herrn Volker Perthes ab heute zur persona non grata erklärt hat", teilte das Außenministerium in Khartum am Donnerstag mit.

Der sudanesische Militärmachthaber Abdel Fattah al-Burhan hatte die Absetzung des Deutschen Perthes gefordert und ihn für den Beginn der Kämpfe zwischen seiner Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz verantwortlich gemacht. (APA, red, 9.6.2023)