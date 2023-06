Auch die Abhebungskanäle für Fiatgeld sollen am 13. Juni unterbrochen werden. Auslöser ist eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC

Binance hat USD-Einzahlungen ausgesetzt. Ihre Bankpartner bereiten sich zudem darauf vor, die Abhebungskanäle für Fiat (USD) bereits am 13. Juni zu unterbrechen, teilte die Kryptobörse am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Schritt kommt, nachdem die US-Finanzaufsichtsbehörde ein Einfrieren der Vermögenswerte der Kryptowährungsbörse früher am Tag unterstützt hatte.

Klage

Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat Binance und ihren Chef Changpeng Zhao am Montag verklagt. Die Behörde wirft Binance vor, eine nicht lizensierte Wertpapierbörse zu betreiben. Zudem habe die Firma Investoren über ihre Kontrollmechanismen zur Marktüberwachung in die Irre geführt und es versäumt, US-Kunden von ihrer Plattform fernzuhalten.

Bei Binance läuft es derzeit alles andere als runbd REUTERS

Weitere Vorwürfe drehen sich um die Manipulation von Börsenumsätzen mit Hilfe von Scheingeschäften und die Umleitung von Kundengeldern. Das Unternehmen habe darüber hinaus gezielt US-Töchter gegründet, um Gesetze zu umgehen.

Großer Player

Dem Branchendienst CryptoCompare zufolge wickelte die 2017 gegründete Börse im vergangenen Jahr Transaktionen im Volumen von 23 Billionen Dollar ab. Binance bezeichnete die Anschuldigungen als unbegründet. (Reuters, 09.06.2023)