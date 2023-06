Der Messengerdienst Whatsapp hat eine neue Funktion für das Betreiben öffentlicher Kanäle gestartet. Administratoren und Administratorinnen von Kanälen können darüber Texte, Fotos, Videos oder Umfragen an ihre Follower schicken, wie das Tochterunternehmen des Meta-Konzerns am Donnerstag erklärte. Zunächst steht die Administratorfunktion demnach einer ausgewählten Reihe von Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem FC Barcelona zur Verfügung.

Ab sofort gibt es auch bei WhatsApp die Möglichkeit über öffentliche Kanäle andere zu informieren WhatsApp / Meta / Facebook

Whatsapp bietet den Angaben zufolge ein Verzeichnis aller Kanäle an, in dem diese nach Themen gesucht werden können. Außerdem können Kanäle über Einladungslinks betreten werden. Inhalte eines Kanals sind 30 Tage lang abrufbar.

Nicht einsehbar

Telefonnummern und Profilfotos sowohl von Betreibern von Kanälen als auch von Followern sind für andere Nutzer nicht einsehbar. Administratoren können aber festlegen, wer ihrem Kanal folgen kann und ob ihr Kanal im Verzeichnis auffindbar sein soll oder nicht. Sie können außerdem das Erstellen von Screenshots sowie das Weiterleiten von Inhalten unterbinden.

Whatsapp erklärte, dass die private Nachrichtenübermittlung die Hauptfunktion der App bleiben werde. Nutzer hätten aber schon lang nach einer Funktion für öffentliche Kanäle gefragt. (APA, 9.6.2023)