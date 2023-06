Überschwemmungen Umweltschützer entsetzt über Staudamm-Zerstörung in Ukraine

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine fürchten Umweltschützer, dass einige Tier- und Pflanzenarten in der Region ganz verschwinden könnten. Auch die Folgen des in die Umwelt gelangten Rohöls sind noch nicht abzuschätzen