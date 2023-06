Ein Leistungsbegriff von gestern passt nicht mehr in die Arbeitswelt von morgen

Die Arbeitswelt hat ein problematisches Wort. Es heißt Leistung. Es ist so problematisch befrachtet geworden, dass es kaum mehr ausgesprochen werden darf im Diskurs um die neue Arbeitswelt. Sogar Bundeskanzler Karl Nehammer hat es in seiner Zukunftsrede zuletzt gekonnt umschrieben: "Es kann nicht sein, dass die einen nur Work und die anderen nur Life haben", sagte er. Plus: Arbeit schütze vor Armut. Spätestens hier war klar: Dieser Begriff, der nicht (mehr) ausgesprochen werden darf, ist ein Kampfbegriff.

Welche Bedingungen und Kriterien für Leistung müssen wir ganz neu denken? imago images / Westend61

Deshalb muss die Debatte auf den Tisch, weil natürlich soll dem folgend anhand der Leistung sortiert werden. Und dahinter steht eine Geschichte. Jene nämlich der vermeintlich nur Jungen, die ihr Leben keinem Job unterordnen wollen, dessen Sinn nicht zu erkennen ist, und die keiner Firma mit ihrem Profitstreben gänzlich gehören wollen. Schneeflocke werden sie gerne verächtlich genannt, illusionistisch oder wohlstandsverwöhnt. Und jene der vermeintlich nur Älteren, die noch ihr Leben lang hart gearbeitet (und verzichtet) haben, um aufbauen und vererben zu können. Hier Minderleister und dort Leistungsmedaillenträger, stimmt das?

Wer wird gegen wen ausgespielt?

Diese Dichotomie ist genauso falsch wie perfid. Und sie hat das Potenzial, alles zu ruinieren, was auf dem Weg in eine neue, menschengerechtere, klimafreundlichere und lebensphasenorientiertere Arbeit schon erreicht wurde. Wahlmöglichkeit in Bezug auf die Arbeitsorte beispielsweise. Flexibilisierung der Arbeitszeiten etwa. Ein aufkeimendes Bewusstsein für die Konsequenzen unserer Arbeit und die Frage nach deren Sinn für das größere Ganze. Inklusion.

Leistung mit freudlosem Beigeschmack steht im Verdacht, aus der industriellen Zeit herausgerissen und ins Jetzt versetzt worden zu sein, bemessen nach Arbeit in Zeiteinheiten. Wir müssen schleunigst über unser Verständnis von Leistung reden, darüber, was wir im Zeitalter der KI darunter verstehen.

Wie definieren, messen und honorieren wir Leistung in welchem Kontext mit welchen Zielen? Und werden alle an derselben Benchmark sortiert? Wie kommen Menschen überhaupt dazu, möglichst gut und erfüllend leisten zu können und zu wollen – welche hinderlichen, frustrierenden Bedingungen müssen wir schnell ändern, und welches grundsätzliche Menschenbild haben wir dafür? (Karin Bauer, 12.6.2023)