Er war Programmchef und schließlich Geschäftsführer von ATV, übernahm für wenige Monate den "Extradienst"-Branchenverlag von Christian W. Mucha, und leitete zuletzt die Unterhaltung von Servus TV. Nun ist Martin Gastinger (56) Favorit für Show und Unterhaltung des ORF. Gastinger bestätigt dem STANDARD seine Bewerbung. Menschen mit Einblick in die Vorgänge bestätigen seine Favoritenrolle. Horizont.at berichtete als erstes Medium darüber. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis morgen, Samstag.

Martin Gastinger (rechts) als Servus-TV-Unterhaltungschef 2022 bei der Verleihung des TV-Preises "Romy" mit "Kurier"-Vizechefredakteur Richard Grasl (links im Bild). Foto: Imago, Kurt Piles

Prägte ATV-Programm

Programmprofi Gastinger wurde 2007 nach Engagements im ORF-Jugendfernsehen über Premiere und Beate-Uhse-TV Programmchef des damals einzigen österreichweiten Privatsenders ATV, dessen Programmpositionierung mit Dokusoap- und Reality-Schwerpunkt er prägte – von "Bauer sucht Frau" bis "Saturday Night Fever" und "Teenager werden Mütter". Er experimentierte etwa auch mit einer Daily Soap "Wien – Tag & Nacht". 2013 wurde Gastinger zusätzlich Geschäftsführer von ATV. Mit der Übernahme des Senders und seines Schwesterkanals ATV 2 durch ProSiebenSat1Puls4 2017 verabschiedete sich Gastinger.

2017 übernahm Gastinger den Branchenverlag von "Extradienst"-Verleger Christian W. Mucha, erfüllte dessen wirtschaftliche Erwartungen in seinen Nachfolger aber nach dessen Bekunden nicht. Den "Extradienst" so wie Mucha zu betreiben, kann wohl nur dieser Verleger selbst.

Ende 2018 kehrte Gastinger in sein Metier zurück – er wurde Unterhaltungschef von Servus TV, setzte etwa auf eine Österreich-Version von "Bares ist Rares" mit Willi Gabalier, auf ein Castingformat ("Heimat Sterne"). Bei Servus TV baute er das Unterhaltungsprogramm auf, etwa mit dem Liveformat "Fahndung Österreich", einer Art "Aktenzeichen XY" in Kooperation mit der Exekutive. Für "Mein Betrieb wird dein Betrieb" erhielt Gastinger bei Servus TV eine "Romy", den Fernsehpreis des "Kurier".

"Mehr als eine Art" Programm

Nach dem Wechsel von ATV zu Servus TV betonte er gegenüber dem "Kurier" die Flexibilität des professionellen Programmmachers, die er nun auch beim Wechsel zum öffentlich-rechtlichen ORF brauchen kann: "Ein Tischler kann, hoffentlich, auch mehr, als nur eine Art von Sessel bauen. Ich hänge nicht an einem Genre, ganz im Gegenteil. Ich bin seit dreißig Jahren Programmmacher, ich liebe es, mir Programme auszudenken und zielgerichtet zu entwickeln. Heute braucht ein Sender Profil und Marken, um vom Publikum wahrgenommen zu werden. Da sollte halt ein Programmacher – wie ein Tischler auch – schon wissen, was er tut und braucht." Beim - wiewohl privat betriebenen - Servus TV konnte er schon zeigen, dass er das öffentlich-rechtliche Genre kann.

Gastinger hat Servus TV von seiner am Dienstag abgeschickten ORF-Bewerbung informiert, sagt der TV-Manager auf STANDARD-Anfrage. Er verweist auf die Entwicklung des Vorabends bei Servus TV, dem er mit der "Quizjagd" um 17 Uhr ein zweites Rateformat verpasste. Die Marktanteile des Privatsenders aus dem Red Bull Media House seien seither von einem Prozent auf zwölf Prozent gestiegen, berichtet Gastinger.

Der ORF-Unterhaltungschef ist für Showformate zuständig, aber auch für Kinder- und Familienprogramm, unterhaltende "Gesellschaftsmagazine" und Kabarett. Bruttojahresgehalt laut Ausschreibung, die nur eine Untergrenze markiert: zumindest 86.592,91 Euro.

Digitaler Kinderkanal

Der ORF steht – mit dem geplanten neuen ORF-Gesetz mit ORF-Beitrag – vor dem Start einer neuen Streamingplattform Anfang 2024, für die der ORF bereits Programm vorbereitet und teils zurückhält. Der neue Unterhaltungschef wird sich wie der gesamte ORF neben dem klassischen Fernsehen also verstärkt um Streaming kümmern müssen. Gastinger, in dem neuen Job zuständig für Kinderprogramm, bekommt mit dem Gesetz in geplanter Form einen linearen digitalen Kinderkanal als weiteres Betätigungsfeld. Eine Kooperation mit "Kika" der deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ist geplant. Gastinger war beim Pay-Sender Premiere in den 1990ern unter anderem für Kinderfernsehen zuständig.

Der langjährige ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer wechselte mit April als ORF-Landesdirektor nach Niederösterreich, wo Robert Ziegler nach Vorwürfen ÖVP-freundlicher Einflüsse auf die Berichterstattung zurückgetreten war. Hofer war parallel zur Unterhaltung Channel-Manager von ORF 2, die Funktion dürfte künftig von der Unterhaltung getrennt geführt werden. Interimistischer Channel-Manager ist Hofers bisheriger Vize Michael Andersch. (Harald Fidler, 9.6.2023)