Mit "Prince of Persia: The Lost Crown" kehrt der gelenkige Held auf die Bildschirme zurück. Ubisoft

Am Donnerstagabend wurde das Summer Game Fest 2023 eröffnet, bei dem wie gewohnt mit bombastischen Trailern Stimmung für kommende Games gemacht wird. Mit Spannung wird unter anderem erwartet, was Microsoft am Sonntag rund um den Blockbuster "Starfield" verkünden wird, weitere Highlights aus dem Segment der AAA-Spiele dürften die Präsentationen von Capcom und Ubisoft am Montag werden. Doch auch bei der vierstündigen Eröffnung reihten sich die Highlights aneinander, das nachfolgende Video zeigt die Show in voller Länge.

🔆 Summer Game Fest 2023: Mortal Kombat 1, Nicolas Cage, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite Wilds

thegameawards

Zu den Highlights dürfte ein neues "Prince of Persia" ebenso wie Frisches vom hyperaktiven Igel Sonic gehören, zudem gibt es neue Einblicke in "Mortal Kombat 1" und einen Trailer zur kommenden Staffel der "The Witcher"-Serie. Doch auch Fans von Franchises wie "Path of Exile" oder "Baldur's Gate" kommen auf ihre Kosten. DER STANDARD hat die wichtigsten Ankündigungen des Tages hier kompakt gesammelt.

"Sonic Superstars"

"The Witcher: Staffel 3"

"Mortal Kombat 1"

"Prince of Persia: The Lost Crown"

"Warhammer 40K: Space Marine 2"

"Twisted Metal"

"Lies of P"

"Palworld"

"Path of Exile 2"

"Exoprimal x Street Fighter 6 Collaboration"

"Sand Land"

"Throne and Liberty"

"Warhaven"

"Party Animals"

"Crash Team Rumble"

"Alan Wake 2"

"Yes, Your Grace"

"John Carpenter's Toxic Commando"

"Baldur's Gate 3"

"Spider-Man 2"

"Lord of the Rings: Return to Moria"

"Final Fantasy 7: Rebirth"

"King Arthur: Legends Rise"

"Immortals of Aveum"

(red, 9.6.2023)