"Irrtum! Nicht die Organisation sorgt für ein effizient arbeitendes Unternehmen. Effizient wird ein Unternehmen erst durch die Menschen, die die Organisation mit Leben erfüllen. Die verspätete Einsicht in diese Tat­sache hat so manches Unternehmen mit viel Lehrgeld bezahlt. Eine bis ins letzte Detail optimierte Organisation mit einer unmotiviert arbeitenden Mitarbeiterschaft ist immer leistungsschwächer als eine Organisation mit Schwächen, in der die Belegschaft mit Leib und Seele bei der Sache ist.“

Damit will der Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler zwar nicht die Rolle von organisiertem Ablauf und Struktur in einem Unternehmen infrage stellen. Sein Anliegen: genau diese Strukturiertheit einer Organisation ein bisschen zu relativieren. Denn die nächste Generation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter emanzipiert sich immer mehr von ihren Chefs.Die Jungen wollen sich nicht mehr unpersönlich in eine Struktur einpassen und starren Regelvorgaben folgen. Meistens haben sie das Ziel, in der Gestaltung ihrer Aufgaben einen größeren Freiheitsspielraum zu bekommen.

"Die Unternehmen werden nicht umhinkommen, dem Pochen auf mehr Autonomie und Selbstbestimmung im Arbeitsprozess Rechnung zu tragen. Und das bedeutet, den Stellenwert des Formalen, der Organisation zu relativieren, organisationale und menschliche Bedürfnisse auf Augenhöhe zu bringen." Unternehmensführung sollte vom Menschen ausgehend denken. Darin sieht Kirchler die eigentliche Aufgabe zukünftiger Führungskräfte, welche die Arbeitswelt transformieren wollen.

Hinterfragen von Glaubenssätzen

Die Einsichten Kirchlers und anderer Autoren hat der Unternehmensberater Reinhart K. Sprenger in seinem Buch Gehirnwäsche trage ich nicht zusammengetragen. Er hinterfragt seit Jahren die Glaubenssätze und formalen Elemente von Unternehmensführungen. Mit Veröffentlichungen wie Mythos Motivation, Das Prinzip Selbstverantwor­tung, Vertrauen führt oder Radikal führen bürstet er das handlungsbestimmende Denken gegen den Strich und macht sich für eine Neubesinnung in der Unternehmensführung stark. 1953 in Essen geboren, studierte Sprenger Philosophie, Psychologie, Geschichte, Sport und Betriebswirtschaft in Bochum und Berlin. 1985 promovierte er zum Doktor der Philo­sophie.

Bezeichnend für ihn ist es, dem Zeitgeist die Stirn zu bieten. Das Zitat "Gehirnwäsche trage ich nicht" stammt aus den "Mitteilungen an Max", die der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer 1981 zur Festschrift für Max Frisch beisteuerte und die er 1983 zu seinem letzten Buch Mitteilungen an Max über den Stand der Dinge und anderes ausformte. Darin richtet er die Sprache satirisch. Es geht um die Untiefen ihrer eigenen Regeln, indem zum Beispiel Metaphern konsequent wörtlich verstanden werden.

Sprenger nutzt Hildesheimers Formulierung, um auf die mentalen Verseuchungen aufmerksam zu machen. Und er will damit dem unabhängigen Denken ein Denkmal setzen. "In seiner heiteren Kopfnote soll dieses Buch Widerständiges andeuten. Denn alles Denken ist auf gewisse Weise polemisches Denken – wozu sollte ich meine Stimme heben, wenn nicht gegen etwas, was ich für verfehlt hielte?"

Gegen das entmündigende Einheitsdenken

Am Schluss des in mancher Hinsicht be­glückenden Zweitverwertungsbuchs trumpft Sprenger im Interview "Die Wiedereinführung des Menschen" dann noch einmal unmissverständlich auf und stellt klar, weshalb er so vehement gegen die Leitplanken des grassierenden entmündigenden Einheitsdenkens opponiert: "Wer das für revolutionär hält, was ich sage und schreibe, sagt mehr über sich aus als über mich. Ein solches Prädikat zeigt vor allem, welchen Grad die kollektive Verblendung mittlerweile angenommen hat. Es gibt kaum mehr ein Feld der Unternehmensführung, auf dem nicht von vorneherein feststeht, was gesagt werden darf und getan werden muss."

Sprenger kritisiert vor allem, dass Unternehmen in ihren Mitarbeitenden keine Freiheitswesen anerkennen wollen, keine selbstverantwortlichen Erwachsenen sehen, sondern ein zu erziehendes Kind, "das zu lenken, zu therapieren und zu motivieren ist. Übrigens genau in dem Maße, in dem sie das Gegenteil behaupten. Manchmal resultiert diese Haltung auch aus modischem Managementfirlefanz, manchmal aus Gedankenlosigkeit oder Unklarheit.

Aber es hat Konsequenzen: Unklares Denken erzeugt unklares Sprechen, erzeugt unklares Handeln." Entlarvend ist hier der Zusatz "Übrigens genau in dem Maße, in dem sie das Gegenteil behaupten". Mit dieser Behauptung stellt Sprenger für sein lesendes Publikum fest, dass der Mensch im Mittelpunkt des Unternehmens steht. Und legt die Realitätsferne von Organisationen offen.

Plädoyer für unabhängiges Denken

Deshalb besteht aus seiner Sicht die Zukunftsaufgabe der Unternehmensführung dar­in, den Menschen wieder in diesen Mittelpunkt zu rücken. Um des Menschen wie um des Unternehmens willen. Es sei doch in beiderseitigem Interesse, dass in den Unternehmen die unterschiedlichsten Potenziale genutzt werden können und sich unterschiedlichste Charaktere entfalten können. "Unternehmen gewinnen den Wettbewerb nicht mehr mit Ja-Sager-Kultur, Anpassertum und 'oben denkt, unten macht'. Deshalb müssen wir mehr Eigeninitiative und unternehmerische Kraft in der ganzen Breite des Unternehmens fördern."

Sprengers Buch ist im Grundtenor aller dar­in angesprochenen Themen – Arbeit, Politik, Privates, Schulen – ein Plädoyer für unabhängiges Denken. Last und Lust der Freiheit, Sprengers Lebensthema, bildet durchgängig den Hintergrund seiner Überlegungen. So erklären sich auch Sprengers Gegner: Staatsgläubigkeit, Selbsteinsperrung, Meinungsgängelungen und Meinungsepidemien, Deutlichkeitsverbote, Leugnungsmanöver.

Vor allem aber zeigt er auf den "Leadershit", den er in den Unternehmen beobachtet: "Was wir brauchen, ist im Institutionellen mehr Flexibilität, mehr Ausspülen dessen, was sich sklerotisch in den letzten dreißig Managementjahren abgelagert hat." In einzelnen Jobsituationen wird Entscheidungsbereitschaft gelten, analysiert Sprenger die Antwort auf das "Nicht-immer-weiter-so". Es brauche keine Hoffnung, es werde noch einmal so wie früher. "Auch früher war es (das Geschehen) nicht 'normal'. Wer von der guten alten Zeit träumt, hat nur ein schlechtes Gedächtnis." (Hartmut Volk, 14.6.2023)