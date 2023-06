Ö3 braucht nach dem Abgang von Langzeitchef Georg Spatt eine neue Leitung. Foto: screenshot, Ö3

Der ORF sucht derzeit via Ausschreibung einen neuen Chef oder eine neue Chefin für Ö3. Langzeitmanager Georg Spatt verlässt den ORF wie berichtet in den nächsten Wochen, er war seit 1996 bei Ö3 und ist seit 2002 Chef des ORF-Hitradios. Als möglicher Nachfolger wurde Michael Pauser gehandelt, Pauser war früher in der Programmgestaltung von Ö3 tätig und arbeitet jetzt in der ORF-Technikdirektion. Interimistisch führt Langzeitvize Albert Malli den Sender.

Bewerbungen für die Leitung von Ö3 nimmt der ORF bis 20. Juni entgegen, verlangt werden laut Ausschreibung neben der "Identifikation mit Ö3 und der 'Ö3-Community'" unter anderem "bereichsübergreifendes und breites Erfahrungsspektrum mit Schwerpunkt Radio, mehrjährige Führungserfahrung im Medienbereich, Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Populär- und Jugendkultur, Marketing und Social Media" ebenso wie "umfassende Kenntnis der ORF-Sendungsstruktur sowie des Mitbewerbs" und "umfassende Kenntnis des digitalen Audiomarktes sowie mehrjährige Erfahrung in digitalen und trimedialen Arbeitsprozessen". Das Bruttomindestgehalt für den Job liegt bei mindestens 86.592,91 Euro. (red, 9.6.2023)