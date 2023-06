Die EU-Innenminister haben sich bei ihrem Treffen am Donnerstag in Luxemburg auf strengere Asylregeln geeinigt. In Zukunft sollen Asylverfahren schon an den Außengrenzen der EU abgewickelt werden und Menschen schneller zurück in ihre Herkunftsländer geschickt werden können.

Kim Son Hoang aus der STANDARD-Außenpolitikredaktion erklärt, was genau bei dem Gipfel beschlossen wurde. Und mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien haben wir darüber gesprochen, ob strengere Asylgesetze der richtige Weg für die EU in Sachen Migration sind. (red, 9.6.2023)