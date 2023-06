Fayad Mulla ist erschüttert, wenn auch nicht überrascht. Der österreichische Aktivist und Politiker von der kleinen Partei Wandel hat Mitte Mai mit einem von ihm in Griechenland aufgenommenen Video weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Clip zeigt, wie Vermummte eine Gruppe von Geflüchteten auf der Insel Lesbos in ein Fahrzeug laden, zu einem Schnellboot bringen und auf ein Schiff der griechischen Küstenwache verfrachten, das die Menschen dann auf einer aufblasbaren Rettungsinsel im Meer aussetzt. "Das sind keine Pushbacks von an der Grenze ankommenden Menschen, das sind Deportationen, Schwerstverbrechen", sagt Mulla, der diese Woche zu Gast im Videotalk "STANDARD mitreden" ist. Was ihn erschüttert: Kein europäischer Spitzenpolitiker, kein Regierungschef oder Minister, habe seither verkündet, "dass jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht ist" und diese Praxis in Griechenland, die seit Jahren bekannt ist, gestoppt werden müsse. Im Grunde sei nichts geschehen: Die EU habe Griechenland dazu aufgerufen, die Angelegenheit zu untersuchen.

Welche Lehren müssen in der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik gezogen werden, nachdem ein klarer Beweis für diese illegalen Praktiken der griechischen Behörden an der türkischen Grenze aufgetaucht ist? Rund um diese Frage wurde bei "STANDARD mitreden" diskutiert.

Der ÖVP-Politiker Othmar Karas will dabei einen Schritt zurückgehen und reagierte damit auf zahlreiche Postings im STANDARD-Forum zu der Diskussion, in denen die Legalisierung von Pushbacks gefordert wird. "Was hier geschieht, ist ein systematisches Vorgehen, das sind keine Einzelfälle", sagte Karas. "Hier werden Menschen- und Grundrechte verletzt. Wir müssen uns um einen Grundkonsens in der Bevölkerung bemühen, um sehr klar zu machen, was hier vor sich geht." Ebendiesen Konsens gebe es nicht, der sei aber Voraussetzung, um politisch in der Sache überhaupt etwas bewegen zu können. Das löste eine Debatte aus: Die EU-Abgeordnete Theresa Bielowski sagte, über die Geltung von Grund- und Menschenrechten könne nicht diskutiert werden, diese hätten für alle zu gelten. Fayad Mulla dazu: Auch wenn Karas kein Vorwurf zu machen sei, seien christlich-soziale Volksparteien wie die ÖVP in Österreich mitverantwortlich dafür, dass der Diskurs in Europa so weit nach rechts gedreht habe. Was Karas darauf antwortet, sehen Sie im Video.

Nowak: Nicht Staaten sollen entscheiden, wer bleibt

Zu sehen gibt es dort außerdem: Der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak erklärt, welchen Ausweg aus der Misere er vorschlagen würde. Die Kompetenz für Außengrenzschutz müsste künftig Nationalstaaten weggenommen werden. Eigene EU-Behörden sollten entscheiden, wer Asyl bekommt. Und: Er plädiert dafür, Möglichkeiten zu schaffen, um Asylanträge außerhalb der EU stellen zu können. Die Abgeordnete Bielowski fordert: "Grenzen dürfen kein rechtsfreier Raum sein." An der EU-Außengrenze dürfe es daher nicht länger nur NGOs überlassen sein, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Welchen konkreten Vorschlag sie hat und wie sie gegen Griechenland vorgehen will, erklärt sie im Video.

Sehen Sie dort außerdem: Ist es Zeit, an der EU-Außengrenze Vorprüfungen durchzuführen und Menschen herauszufiltern, die wenig Chance auf Asyl haben, so wie das die EU-Innenminister nun vorschlagen? Und was ist mit Asylverfahren in Drittstaaten – ist das ein gefährlicher Bruch mit dem Asylrecht oder eine Chance für Staaten, die weniger Asylwerber aufnehmen wollen? Auch das wurde diskutiert. (Moderation: András Szigetvari, Video: Ayham Yossef, 10.6.2023)