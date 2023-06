Italiener bezwangen Südkorea 2:1, "Celeste" schaltete Israel mit 1:0 aus. Das Endspiel findet am Sonntag in La Plata statt

So jubelt Italien über den Finaleinzug. APA/AFP/LUIS ROBAYO

La Plata - Italien und Uruguay bestreiten bei der Fußball-U20-Weltmeisterschaft in Argentinien am Sonntag das Endspiel. Die Italiener setzten sich am Donnerstag dank Toren von Cesare Casadei (14.) und Simone Pafundi (86.) gegen Südkorea knapp mit 2:1 (1:1) durch. Bereits zuvor war die "Celeste" gegen Israel mit 1:0 (0:0) siegreich geblieben. Stürmer Anderson Duarte entschied die Partie im Stadion von La Plata mit seinem Treffer in der 61. Minute.

Die Italiener geben ihre Final-Premiere, Uruguay bekommt im dritten Anlauf die Chance, zum ersten Mal zu triumphieren. 1997 hatte es gegen Argentinien eine 1:2-Niederlage gesetzt, 2013 war nach einer Nullnummer plus 1:4 im Elfmeterschießen gegen Frankreich ein Erfolgserlebnis ebenfalls ausgeblieben.

Argentinien sprang als Gastgeber ein, nachdem die FIFA Indonesien Ende März das Turnier aufgrund der kritischen Haltung bezüglich der Teilnahme der Israelis entzogen hatte. Österreich gehörte nicht zu den 24 teilnehmenden Nationen der diesjährigen Ausgabe. (APA; 9.6.2023)