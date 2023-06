Marta Kizyma, Verena Altenberger und Stephan Zinner in "Paranoia", dem letzten "Polizeiruf 110" mit Verena Altenberger als Ermittlerin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff. Foto: BR/Amalia Film/Dragonbird Films/Sabine Finger

Dass ein Fernsehkrimi einen von der ersten bis zur letzten Minute in seinen Bann zieht, ist eher selten. Der sechste und letzte Münchner Polizeiruf 110 mit Verena Altenberger als Kommissarin Elisabeth Eykhoff im Zweiergespann mit Polizeikollege Dennis Eden (Stephan Zinner) ist ein solcher. Zu sehen ist der Fall am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD.

Zu verdanken ist das nicht nur der gut aufgebauten und spannenden Handlung – sondern vor allem der Schauspielkunst zweier Frauen. Altenberger ist in ihrer Polizistinnenrolle nuanciert und sehr präsent. Die ukrainisch-deutsche Schauspielerin Marta Kizyma stellt mit großer Intensität die zunehmend in den Verfolgungswahn kippende Rettungssanitäterin Sarah Kant dar.

Diese wurde von ihrem Freund und Sanitäterkollegen Carlo Melchior (Timocin Ziegler) vor die Tür gesetzt. Doch sie kann ihn nicht loslassen und ist nervlich entsprechend zerrüttet. Ein Einsatz führt beide in ein eingerüstetes Haus, wo eine durch Stiche schwer verletzte Frau liegt. Sie bringen sie ins Spital. Tags darauf ist die Frau verschwunden, der Einsatz aus dem Computer gelöscht.

In ihrer Arzttasche jedoch findet die Sanitäterin eine Videokassette, darauf Aufnahmen eines gefesselten Mannes in einem Foltergefängnis. Wer ist der Mann? Wie kam die Kassette in die Tasche? Was hat der deutsche Bundesnachrichtendienst mit der Sache zu tun?

Es beginnt eine Jagd durch leere Büros und über marode Baugerüste, in ein Start-up für KI-Rasenmäher und einen einsamen Park. Kant irrt mit angsterfülten Augen durch die Straßen, Eykhoff und Eden hetzen ihr nach. Drei Todesfälle später scheint sich ein Albtraum zu wiederholen. Ein Ende mit Schrecken? Das herauszufinden lohnt sich. (Irene Brickner, 11.6.2023)