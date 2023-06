9.05 DOKU UND SPIELFILM

Hans Hass Leben und Werk des Unterwasserpioniers Hans Hass beleuchtet die Doku Der Mann, der das Meer entdeckte. Ab 9.55 fokussiert das Biopic Das Mädchen aus dem Meeresgrund mit Benjamin Sadler in der Rolle des Wiener Meeresforschers auf dessen ­Beziehung zur Tauchgefährtin Lotte Baierl (Yvonne Catterfeld). Bis 11.25, ORF 2

20.15 DOKUMENTARFILM

Station Bathyale – 28 Tage unter dem Meer (F 2019, Gil Kebaïli) Im Juli 2019 begab sich der Meeresbiologe und Taucher Laurent Ballesta auf eine spektakuläre Mission: Mit seinem Team wurde er an unterschiedlichen Orten zwischen Marseille und Nizza auf den Meeresboden herabgelassen. Bis 21.50, Arte

22.00 POLITDRAMA

Wackersdorf (D 2018, Oliver Haffner) Der Oberpfälzer Landrat Hans Schuierer ist vom Projekt einer Wiederaufbereitungsanlage für atomare Brennstäbe zunächst angetan – bis ihm massive Bedenken kommen und er sich gegen die eigene politische Linie stellt. ­Oliver Haffner rückt in seinem Film der ­Protestbewegung der Jahre 1985 bis 1989 über eine Einzelfigur nahe. Bis 23.55, BR

23.30 WESTERN

El Dorado (USA 1966, Howard Hawks) Mit ­seinem vorletzten Film knüpfte der große US-Regisseur Howard Hawks an

seinen Westernklassiker Rio Bravo an: John Wayne als in die Jahre gekommener Revolverheld greift seinem dem Alkohol zugeneigten Sherifffreund (Robert Mitchum) unter die Arme. Es regiert die heitere Gelassenheit von Profis. Bis 1.30, RBB

Howard Hawks Westernklassikger "El Dorado", 23.30 Uhr auf RBB. Foto: RBB, Paramount Pictures

Streaming

THRILLERMINISERIE

The Crowded Room (USA 2023) New York 1979: Danny Sullivan (Tom Holland) wurde wegen einer Schießerei verhaftet. In einer Serie von Gesprächen enthüllt er seine geheimnisvolle Vergangenheit, die zu dem Vorfall geführt hat. Regie führte unter anderem der auch durch seine Theaterarbeit bekannte ungarische Regisseur Kornél Mundruczó. Apple TV+

Legen beim Verhör das Geheimnis hinter einem Verbrechen frei: Amanda Seyfried und Tom Holland in der Thrillerminiserie "The Crowded Room" auf Apple TV+. Foto: Apple TV

KRAFTPAKET

Arnold (USA 2023, Lesley Chilcott) Aus der Steiermark in den Bodybuilding-Olymp, nach Hollywood und in die kalifornische Politik:_Die dreiteilige Dokuserie zeichnet den Weg von Arnold Schwarzenegger samt Interview mit Weggefährten und -gefährtinnen nach. Netflix

RADRENNEN

Tour de France – Im Hauptfeld (F/GB 2023) In acht Folgen beleuchtet die Dokuserie die Geschichte hinter dem berühmtesten Radrennen der Welt, das erstmals 1903 ausge­tragen und immer wieder von Doping­skandalen erschüttert wurde. Netflix