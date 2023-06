Walter Schmögner lebt in Wien und im Burgenland. APA / EVA MANHART

" Wie geht’s?" – "Schlecht", lautet ein typischer Dialog aus Walter Schmögners Comics. Egal, ob jener von sich im freien Fall befindlichen Strichmännchen oder einer nebeneinander auf der Toilette sitzenden Figurengruppe geführt wird. Beim Paar, das sich unter der Bettdecke vergnügt, heißt die Antwort hingegen "Guuut!".

Solch spaßige Szenen geben Einblicke in absurde Alltage mit oft wahnwitzigen Architekturen, die nirgendwohin führen. Die Welt bei Schmögner scheint oft auf dem Kopf zu stehen. Politisch aktuelle Karikaturen lassen hingegen tief in die österreichische Seele – und ihre kleinkarierten Abgründe – blicken.

Seinen ersten Comicstrip veröffentlichte der in Wien und im südlichen Burgenland lebende Zeichner bereits 1996 im STANDARD und wurde mit seiner Serie "Co & Mix" (mit längerer Unterbrechung) fester Bestandteil der Zeitung. 2017 wurde der 500. Comic von Schmögner publiziert, 2019 sein letzter. Diesen Sonntag feiert der mehrfach begabte Künstler seinen 80. Geburtstag.

Titel

"Wie geht’s?" – "Schlecht", lautet ein typischer Dialog aus Walter Schmögners Comics, die bis 2019 im STANDARD erschienen. Walter Schmögner

Österreich als faule Birnen

1943 in Wien geboren, wuchs Schmögner im spanischen Toledo auf. Es folgten Auslandsaufenthalte in Frankfurt am Main, London, Paris, Hamburg, Zürich, New York und München. Unter dem Einfluss seines Vaters, des Malers Theobald Schmögner, absolvierte er eine Ausbildung zum Grafiker an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. In den 1970er-Jahren zierten seine Karikaturen Magazincovers wie jenes des Daily Telegraph.

Schmögners Schaffen ist ein umfassendes: Auch als Kinderbuchautor und -illustrator, Maler, Bildhauer, Fotograf und Bühnenbildner ist er tätig. Seinen ersten großen Erfolg feierte er 1969 mit seinem Drachenbuch, das mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, in zwölf Sprachen übersetzt und zum Bestseller wurde. 1986 sorgte er mit seinem Entwurf der Vier-Schilling-Briefmarke für einen kleinen Skandal: Unter dem Schriftzug "Republik Österreich" verrottete dort eine wurmige Birne in Österreich-Form.

Titel

Kleiner Skandal: Walter Schmögner entwarf 1986 eine Briefmarke mit fauliger Birne in Österreich-Form. Österreichische Post

Dialoge und Hunde-Urnen

Schmögners Werke wurden in Institutionen wie dem Kunsthaus Zürich, der Frankfurter Schirn oder der Landesgalerie Burgenland gezeigt. Zum 75. Geburtstag widmete ihm die Albertina 2018 eine Soloshow mit bis dahin wenig bekannten Skulpturen und Objekten. Die skurrile Ästhetik trat in Dialog mit Werken Andy Warhols bis Gerhard Richters.

Zum runden Geburtstag wird Schmögner nun mit Ausstellungen in Wien, Graz, Güssing und Salzburg gewürdigt. In der Wiener Galerie Chobot zeigt der Künstler seine eigene Urne – in Hundeform. Mit dem Tod habe er kein Problem. Der Schmäh rennt weiter. (Katharina Rustler, 11.6.2023)