An Gaming interessierte Menschen fragen sich: Welche Charakterklasse würde sie wohl spielen?

Whoopi Goldberg hatte sich schon sehr auf "Diablo 4" gefreut. Andy Kropa/Invision/AP

In der Gamingszene ist Blizzards neuer Blockbuster "Diablo 4" derzeit das wohl heißeste Thema, Fans und Fachpresse zeigen sich gleichermaßen angetan vom höllischen Abenteuer. Und offensichtlich hat das Franchise auch einen Fan, der sich bisher nicht als solcher geoutet hatte: Schauspielerin Whoopi Goldberg. Diese sorgt gerade mit einer Wutrede auf Instagram für Aufsehen.

So beklagt sich Goldberg, dass sie "Diablo 4" bereits gekauft habe, es aber auf ihrem Mac nicht spielen könne. Das Spiel ist aktuell nur für PC sowie Playstation- und Xbox-Konsolen verfügbar. Die Schauspielerin bezeichnet sich nun als großen Fan und fordert, dass auch eine Version für Apples Rechner veröffentlicht wird. Offenbar hatte sie vor dem Kauf nicht nachgeprüft, auf welchen Plattformen "Diablo 4" läuft.

Goldberg beklagt offen, dass sie das Spiel nicht spielen könne, obwohl man ihr davor so viel Lust darauf gemacht habe. Das könnte den Verdacht erwecken, dass es sich hierbei um einen Marketinggag handelt, so wie Blizzard auch Megan Fox in ein Korsett gekleidet Nachrufe auf im Spiel verstorbene Charaktere vorlesen ließ. Allerdings zeigt sich "Diablo"-Chefentwickler Rod Fergusson selbst äußerst perplex über die Ausführungen der Schauspielerin. Das sei "nicht auf meiner 'Diablo 4'-Launch-Bingo-Karte gewesen", schreibt er auf Twitter.

"Diablo 4" als Verkaufsschlager

Auch ohne offizielle Unterstützung für Mac dürfte "Diablo 4" Medienberichten zufolge Blizzards erfolgreichster Launch aller Zeiten sein – was bei den Schöpfern von Franchises wie "Starcraft" und "World of Warcraft" durchaus etwas bedeutet. Seit dem Early Access am 1. Juni sollen Spielerinnen und Spieler über 93 Millionen Spielstunden im Action-RPG zugebracht haben, das sind insgesamt 10.000 Jahre.

Für Goldberg und andere Fans aus der Mac-Community gibt es übrigens inzwischen eine Lösung, die von Apple selbst im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt wurde: Das Game-Porting-Toolkit soll das Portieren von Windows-Spielen auf Mac vereinfachen. Diverse Mac-OS-User berichten bereits, dass sie mit dem Tool Windows-Spiele auf einem Mac starten konnten – darunter auch "Diablo 4". (red, 9.6.2023)