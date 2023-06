Im Rückspiel des Europacup-Play-offs ist noch alles offen. Bei Favorit Austria Wien muss eine Leistungssteigerung her, Lustenau will für eine Überraschung sorgen

Für Haris Tabakovic und die Wiener Austria geht es um die Qualifikation in der Conference-League. APA/EXPA/PETER RINDERER

Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau bleibt im Europacup-Play-off der Fußball-Bundesliga im Rennen und sehnt im letzten Spiel der Saison eine Überraschung herbei. Nach dem 1:1 im Hinspiel zuhause fällt die Entscheidung im Duell mit der Wiener Austria am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) am Verteilerkreis. Die Vorarlberger wollen noch einmal alle Kräfte mobilisieren, bei den Hausherren lautet das Motto wohl: Es kann nur besser werden.

"Wir fahren entspannt nach Wien, der Druck für Austria Wien ist noch größer. Wir können nur gewinnen", sagte Markus Mader nach dem leistungsgerechten Unentschieden. Lustenaus Trainer sah zwar die Kräfte seiner Elf nach der Pause schwinden, aber auch einen Gegner, der sich gegen die Vorarlberger erneut schwer tat. Ihren ehemaligen Teamkollegen Haris Tabakovic hatte die Abwehr um Matthias Maak und Jean Hugonet im Griff. Die Wiener konnten sich keine zwingenden Chancen herausarbeiten und blieben auch im dritten Duell dieser Saison (davor 2:2, 0:1) sieglos.

Die Wiener haben aufgrund des Heimvorteils die besseren Karten. Bis am Freitag waren mehr als 10.000 Karten verkauft. "Wir haben eine gute Ausgangslage, müssen nichts aufholen, spielen zu Hause vor unseren Fans", sagte Coach Michael Wimmer. Ein Sieg müsse da klarerweise der Anspruch sein. Dass dafür eine Steigerung her muss, ist dem Deutschen und seinem Team bewusst. Dazu zählt der Kampf um die zweiten Bälle. Zudem sollte es weniger Schwächephasen, als im "Ländle" geben.

Bei der Austria deutet vieles auf die Rückkehr des zuletzt erkrankten Dominik Fitz in den Kader hin. Der 23-Jährige absolvierte am Freitag das Mannschaftstraining und habe laut Wimmer danach "gestrahlt". Die Kreativität des Mittelfeldspielers könnte gegen die Defensive der Lustenauer ein entscheidender Faktor sein. Fix keine Rolle wird hingegen Verteidiger Johannes Handl spielen, den eine Magen-Darm-Erkrankung weiterhin zum Pausieren zwingt.

Der Aufsteiger hat mit dem aktuell wie am Fließband treffenden Fridrikas einen Mann für besondere Momente. Der Sohn von Ex-Austria-Angreifer Robertas Fridrikas hält bei elf Toren in den vergangenen zehn Partien. "Es läuft einfach, ich weiß, wo das Tor steht und habe ein gutes Gefühl", sagte der 25-Jährige. Sturmpartner Yadaly Diaby musste in der zweiten Halbzeit mit einer Knieblessur raus. Inwiefern der Franzose der Austria am Sonntag erneut Probleme bereiten kann, ist offen.

Von den Heimfans verabschiedeten sich die Lustenauer schon am Donnerstag. Cem Türkmen, Yuliwes Bellache, Henri Koudossou, Nemanja Motika, Emrehan Gedikli, Michael Cheukoua, Hannes Küng, der aus disziplinären Gründen nicht mehr eingesetzte Hakim Guenouche und Jean Hugonet werden kommende Saison nicht mehr im Austria-Trikot zu sehen sein.

Mit Blick auf die Vergangenheit könnte der Heimvorteil für die Wiener möglicherweise gar keiner sein. In den neun Play-off-Finalspielen gewann nur zweimal das Heimteam (2021 die Austria, 2022 Rapid) bei zwei Remis und fünf Niederlagen. Nur in einem der vier Play-off-Final-Rückspiele gewann das Heimteam. Als Belohnung winkt jedenfalls der Startplatz in der Qualifikation zur Conference League. (APA, 11.6.2023).

Mögliche Aufstellung

FK Austria Wien - SC Austria Lustenau (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr/live Sky, SR Schüttengruber). Bisherige Saisonergebnisse: 2:2 (h), 0:1 (a), 1:1 (a/im Hinspiel). Sieger in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Austria Wien: Früchtl - Mühl, Martins, Meisl - Ranftl, Braunöder, Holland, Polster - Gruber, Fischer - Tabakovic

Es fehlen: Handl (erkrankt), Huskovic, Wustinger (teilweise im Mannschafstraining), El Sheiwi, Leidner (beide Kreuzbandriss), Raguz (Reha), Kopp (gesperrt)

Austria Lustenau: Schierl - Gmeiner, Maak, Hugonet, Grujcic, Berger - Grabher, Surdanovic, Tiefenbach - Motika, Fridrikas

Es fehlt: Guenouche (disziplinäre Gründe)