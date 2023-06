Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure, Links.Rechts.Mitte: SPÖ nach der Chaos-Wahl, Carlito’s Way - Mit Radiotipps

11.05 DISKUSSION

Die Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Über die neue SPÖ-Spitze, die Rolle von Hans Peter Doskozil, Maßnahmen gegen die Teuerung und darüber, was die schärferen Asylregeln der EU für Österreich bedeuten, diskutieren bei ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger Petra Stuiber vom ­STANDARD, ­Martina Salomon (Kurier), Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Christian Ultsch (Presse). Bis 12.00, ORF 2

17.00 MEISTERREGISSEUR

Sergio Leone – Spiel mir das Lied von Amerika (F 2018, Jean-François Giré) Die exzellente Arte-Doku wirft Schlaglichter auf Vita und Wirken des italienischen Regisseurs, der mit seiner Dollar-Trilogie das Westerngenre revolutionierte und mit Spiel mir das Lied vom Tod und Es war einmal in Amerika elegische Meisterwerke schuf. Im Anschluss ist ­Morricone dirgiert Morricone, ein Konzert von Leones Hofkomponist 2005 in ­München, zu sehen. Bis 17.55, Arte

20.15 BIOPIC

Le Mans 66 – Gegen jede Chance (Ford v Ferrari, USA 2019, James Mangold) Die Geschichte der Rennsportpioniere Carroll Shelby (Matt Damon) und Ken Miles (Christian Bale), die dem US-Autohersteller Ford in Le Mans an die Spitze helfen, dabei aber selbst ins ­Hintertreffen geraten. Bis 22.45, ORF 1

Soll dem Autohersteller Ford auf die Sprünge helfen: Christian Bale als Rennsportpionier und Caitriona Balfe in "Le Mans 66" – ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF. Twentieth Century Fox Film Corporation/Merrick Morto

20.15 SCIENCE-FICTION-WESTERN

Westworld (USA 1973, Michael Crichton) Zwei Urlauber wollen sich in einem virtuellen Freizeitpark der Zukunft mit Androiden eine Westernwelt hineinversetzen. Durch einen Computerfehler geht stattdessen allerdings ein mechanischer Revolverheld selbst auf Jagd – auf die Besucher. Schon bei ­seinem Regiedebüt legte Bestsellerautor ­Michael Crichton (Jurassic Park) inszenato­risches Geschick bei einer Dystopie an den Tag, deren Resonanzraum sich durch die ­aktuellen KI-Debatten noch vergrößert hat. Bis 21.40, Arte

21.55 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte: SPÖ nach der Chaos-Wahl – Kann Babler Kanzler? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind dazu Taz-Journalistin ­Ulrike Herrmann, Ex-Chefredakteur der Presse Rainer Nowak und Ralph Schöll­hammer, Kolumnist bei Exxpress.at.

Bis 22.55, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Neue Sozialdemokratie, neue ­Achsen, neue Gegner – Wer kann jetzt mit wem? Bei Tarek Leitner diskutieren dazu ÖVP­-Generalsekretär Christian Stocker, SPÖ­-Nationalratsabgeordnete Julia Herr,

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, Olga Voglauer (stellvertretende Klubobfrau und Generalsekretärin der Grünen) und ­Nikolaus Scherak (stellvertretender Klub­obmann der Neos). Bis 23.05, ORF 2

22.20 MAFIADRAMA

Carlito’s Way (USA 1993, Brian de Palma) Nach einem Gefängnisaufenthalt will Mafioso Carlito Brigante (Al Pacino) neu starten, wird aber von seinem Umfeld immer tiefer in sein altes Leben gezogen. Von Brian de Palma mit viel Raffinesse inszenierte ­Passionsgeschichte. Mit Sean Penn als schleimigem Anwalt. Bis 1.20, Tele 5