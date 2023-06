Jetzt geht es Schlag auf Schlag.Die EVN kündigte am Mittwoch an, für sämtliche ihrer Kundinnen und Kunden, die zum 30. Juni einen aufrechten Vertrag haben, die Strompreise um 15 bis 20 Prozent absenken zu wollen. Kurz davor hatte Verbund-Chef Michael Strugl eine Preissenkung für Bestandskunden versprochen, ebenfalls noch im Juni. In Wien hat parallel dazu Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) angekündigt, dass es nun auch bei der Wien Energie mit den Tarifen abwärtsgeht. Details sollen Ende Juni folgen. Auch andere Anbieter wie Energie Graz oder Energie Burgenland ziehen mit.

Diese Ankündigungen der Anbieter führen bei der Regierung zu Eigenlob-Arien. Die Preissenkungen machten deutlich, dass die Maßnahmen der Bundesregierung, konkret die erhöhte Abschöpfung von Übergewinnen, wirken, sagt Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Er sprach gar von einem "Dominoeffekt".

Masten im Nebel

Die Stromkostenbremse senkt den Preis für Haushalte, könnte aber den Wettbewerb einschränken, sagen Experten. Leidtragende wären die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die Strom bezuschussen. APA/dpa/Thomas Warnack

Aber ist es so, dass die Übergewinnsteuer Unternehmen dazu bringt, ihre Preise zu senken? Was sagen Ökonomen und Marktexperten dazu? DER STANDARD hat eine Reihe von Fachleuten befragt. Einhellige Meinung: Es gibt keinen Beweis oder auch nur klaren Hinweis darauf, dass es die Sondersteuer der Regierung ist, die zu tieferen Preisen führt. Wahrscheinlicher ist, dass die Stromversorger die niedrigeren Marktpreise weitergeben. Nachsatz: Politischer Druck, der auf die Versorger aufgebaut wurde, die großteils in öffentlicher Hand sind, kann sehr wohl einen Beitrag zur Entwicklung geleistet haben.

Gedeckelte Gewinne

Zur Ausgangslage: In Österreich gilt seit Dezember 2022 eine Übergewinnbesteuerung bei Stromproduzenten. Offiziell heißt das Instrument Energiekrisenbeitrag-Strom. Der Erlös von Stromerzeugern wird seither gedeckelt, zunächst auf 14 Cent je Kilowattstunde. Wird erzeugter Strom teurer verkauft, muss der Produzent für den übersteigenden Betrag eine 90-prozentige Übergewinnsteuer zahlen. Im Mai wurde diese Grenze abgesenkt auf zwölf Cent, nachdem Kanzler Nehammer eine schärfere Gangart im Kampf gegen die Inflation angekündigt hatte. Bloß: Empirische Belege dafür, ob sich diese Steuer oder ihre Verschärfung auf die Preise auswirken, gibt es nicht. Dafür ist das Instrument zu kurz in Kraft. Aber gibt es Studien dazu, dass so eine Übergewinnsteuer Preise generell dämpfen kann? Nein, ihm sei nichts Derartiges bekannt, sagt der Ökonom Klaus Gugler von der Wirtschaftsuni Wien, der auf Wettbewerbs- und Regulierungsfragen spezialisiert ist.

"Solange die Steuer nicht 100 Prozent beträgt, sollte es theoretisch betrachtet zu keiner Preissenkung kommen, weil ein Teil des Gewinnes noch beim Unternehmen verbleibt", sagt Gugler. Auch andere Experten, etwa vom Forschungsinstitut Wifo oder die Chefin des industrienahen Instituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, kennen keine Studien in diese Richtung. Strommarktexperte Lukas Stühlinger vom Beratungsunternehmen Fingreen sagt sogar, dass es "sicherlich keinen direkten Zusammenhang zwischen Steuer und Preisen gibt".

Trennung am Markt

Denn im europäischen Strommarkt gibt es eine regulatorische Trennung zwischen Erzeugung und Vertrieb. Der Vertrieb kauft immer zum Marktpreis Energie ein, selbst wenn Strom konzernintern gehandelt wird. Für den Strompreis ist also der Beschaffungspreis am Markt relevant. Die Abschöpfung der Gewinne trifft Erzeuger, die einen Großteil ihrer Übergewinne abgeben, sie führt aber nicht dazu, dass sie billiger Strom verkaufen müssten. Und Vertriebsgesellschaften trifft die Abgabe gar nicht.

Was Stühlinger sehr wohl sagt: Durch politische wie mediale Diskussionen um den Strompreis seien Versorger wohl unter Druck gekommen und mussten handeln. Und: Die Übergewinnsteuer finanziert zum Teil die Stromkostenbremse für Haushalte, erfüllt also einen Nutzen. Über diese Kostenbremse entzündet sich allerdings aktuell eine eigene Debatte. Marktexperte Stühlinger hat vor kurzem für den STANDARD eine Analyse zu Preisentwicklungen am Strommarkt erstellt, die zu bemerkenswerten Erkenntnissen führte. Berücksichtigt man die Einkaufspreise der Stromversorger, dann liegen die Preise für Bestandskunden in Österreich etwa dort, wo sie erwartbar wären. Bei Neukunden-Angeboten liegen die Preise aber deutlich darüber, die Energieversorger haben also offenbar keinen Wunsch, neue Kunden dazuzugewinnen.

Ausgehebelter Wettbewerb

Woran das liegt, ist unklar. An der WU Wien startet eine interessante Studie, um dies herauszufinden. Ökonom Klaus Gugler will sich ansehen, ob die Stromkostenbremse der Regierung für diesen Effekt verantwortlich ist. Diese Kostenbremse ist ja neben der Übergewinnbesteuerung der zweite Eckpfeiler, auf dem die heimische Politik am Strommarkt in Inflationszeiten aufbaut. Bei der Frage, ob die beiden Instrumente funktionieren, geht es also auch für die Politik um viel.

Die Stromkostenbremse gilt seit 1. Dezember 2022 für einen Verbrauch bis zu 2900 Kilowattstunden jährlich, deckt also geschätzt 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs eines Haushaltes ab. Dabei tragen Haushalte die ersten zehn Cent an Kosten selbst, danach wird der Preis bis 40 Cent vom Staat getragen. Ein Haushalt, der 30 Cent für Strom beim Anbieter zahlt, erhält 20 Cent je kWh vom Staat dazu, und zwar bis zur Höchstgrenze von 2900 Kilowattstunden. Guglers Hypothese lautet, dass dadurch ein Anreiz bei Versorgern entsteht, Preise nicht zu senken. "Der Wettbewerb könnte ausgehebelt sein."

Durch die Kostenbremse haben nämlich Kundinnen und Kunden keinen Anreiz, billigere Anbieter zu suchen, und Unternehmen entsprechend wenig Interesse, etwas anzubieten: Ob jemand 25 oder 15 Cent für Strom bezahlt, ist für die meisten Verbraucher irrelevant. Wenn deshalb Preise höher bleiben, führe das zu höheren staatlichen Zuschüssen: Die Geschädigten wären also die Steuerzahler, so Ökonom Gugler.

Um hier Abhilfe zu schaffen, schlägt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr vor, den maximalen staatlichen Zuschuss abzusenken. Geschehen ist das bisher nicht. Die Stromkostenbremse gilt noch recht lang: und zwar bis zum 30. Juni 2024. (András Szigetvari, 11.6.2023)