Klaus Stimeder aus Odessa

Wann genau der erste Anruf kam, daran kann sich Raissa Bilous nicht mehr erinnern. Nur daran, dass es mitten in der Nacht war und ihr Telefon auch in den Stunden danach nicht zu läuten aufhörte. Obwohl sie mit dem Packen des Nötigsten – Personalausweis, Medikamente, Wertsachen – beschäftigt war, hob sie immer und immer wieder ab. Die Nachrichten, die sie von ihren Verwandten, Freunden und Bekannten bekam, waren immer die gleichen: Der Damm ist nicht mehr, das Wasser kommt. Wenn du leben willst, bring dich sofort in Sicherheit. "Ich und meine Nachbarn haben uns gegenseitig aufgeweckt. Wir haben alles, was ging, in die Autos gepackt, und dann sind wir losgefahren. Gott sei dank ging alles sehr schnell. Am frühen Morgen waren wir in Mykolajiw, und gestern Nacht sind wir hier angekommen. Ich bin den Leuten hier so unendlich dankbar. Wir haben in Odessa sofort alles bekommen, was wir brauchen."

Hier, das ist ein hinter turmhohen Sozialwohnbauten aus der späten Sowjetära verstecktes einstöckiges Haus mit der Adresse Alexander-Nevski-Straße 51a. In Friedenszeiten diente das Graffiti-übersäte Gebäude im südlichen Vorort Kyivski als Wohnheim für Studenten der lokalen Wirtschaftsuniversität. Seit Mitte der Woche erfüllt es zwei Funktionen, die mit dem akademischen Leben so viel zu tun haben wie Wladimir Putin mit einer Friedenstaube: die eines Aufnahmelagers für Flüchtlinge aus den Flutgebieten der Südukraine und die eines stadtweiten Verteilerzentrums für Güter des täglichen Gebrauchs. Im Erdgeschoß stapeln sich meterhoch Plastiksäcke voller Kleidung, Schuhe, Handtücher und Toilettenartikel.

Ukraine, Odessa

Spendensammeln für die Flutflüchtlinge. Foto: Stimeder

Eine neue Dimension

"Das ist nur das, was in den letzten zwei Tagen angekommen ist. Das meiste Zeug, das wir bekommen haben, ist bereits an andere Orte unterwegs, an denen wir die Leute in der Stadt unterbringen", sagt Alexandr Anatolevich. Der Mittfünfziger, den sie hier nur den "Kommandanten" nennen, ist der hiesige Chefkoordinator der Soforthilfe für die Flutflüchtlinge. Tiefe Augenringe, ungekämmtes Haupthaar, die Nacken und Gesichter schweißgebadet: Den Stress, dem der Stadtbedienstete und seine Leute in den vergangenen Tagen ausgesetzt waren und sind, kann man sehen und riechen. "Wir haben seit Kriegsbeginn schon einiges erlebt. Aber was mit dem Kachowka-Damm passiert ist, ist eine neue Dimension. Diese Leute mussten binnen Stunden alles zurücklassen, was ihr Leben war. Aber zum Glück sind wir hier", sagt er zwischen zwei Telefonaten und weist mit der Hand auf den Parkplatz des Wohnheims. Dort stauen sich die Autos von Odessitern, die helfen wollen.

Im Minutentakt laden sie Säcke voll mit Waren ab, die im Anschluss von dutzenden Freiwilligen – fast alle Helferinnen – aussortiert, kategorisiert und dorthin weitergeleitet werden, wo die Not am größten ist. Die Ersten, die von diesem so improvisierten wie erstaunlich effektiven System profitieren, sind die Flüchtlinge, die bisher im ersten Stock des Hauses unterkamen. Die ersten zehn trafen erst am späten Mittwochabend in Odessa ein. Fast alle sind derart erschöpft, dass sie am Donnerstagmittag noch schlafen. Die 72-jährige Raissa ist eine der wenigen, die schon munter sind. Das Haus, in dem die Frau mit den kurzen, schlohweißen Haaren und den traurigen Augen bis Dienstagmorgen lebte, steht in Cherson-Stadt, an den Gestaden des Dnjepr.

Alexandr Anatolevich wird hier nur der "Kommandant" genannt. Er ist der Chefkoordinator der Soforthilfe. Foto: Stimeder

Wunsch nach Rückkehr

Weder die bis Anfang November vergangenen Jahres dauernde russische Besatzung noch die Granateneinschläge, die dort seit dem Abzug der Invasoren zum Alltag gehören, hatten sie nach eigener Aussage bisher dazu gebracht, ihr Zuhause aufzugeben. "Alles umsonst. Es steht alles unter Wasser. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Ich weiß von Leuten auf der anderen Seite des Flusses, die auf den Dächern sitzen und bis heute keine Hilfe bekommen. Warum nur? Warum?", fragt sie, während sie sich sichtlich schwertut, die Tränen zurückzuhalten.

Ihr vorläufig neues Heim besteht aus einem 15-Quadratmeter-Zimmer, in dem drei Betten stehen und dessen augenscheinlichste Merkmale der abgenutzte Parkettboden und die tiefen Risse in den Wänden sind. Wie es jetzt weitergeht? "Ich weiß es nicht. Ich will nur wieder zurück." Auch wenn ihr Haus vielleicht gar nicht mehr steht? "Ja. Es wird schon irgendwie gehen. Es muss. Ich kenne doch nichts anderes. Wo soll ich denn sonst hin?"

Ukraine, Odessa

Luisa und ihr Neffe Alexandr wollen helfen. Foto: Klaus Stimeder

Hilfe von vielen Seiten

Den Schmerz von Flüchtlingen wie Raissa zumindest fürs Erste abzumildern hat sich Luisa Bebel zum Ziel gesetzt. Seit dem Anlaufen der Soforthilfe für die Flutopfer schaut die gleich nebenan wohnende Pensionistin regelmäßig in dem ehemaligen Studentenwohnheim vorbei, um zu erfahren, was gebraucht wird, und um frisch eintreffenden Flüchtlingen Lebensmut zuzusprechen. Warum? "Weil ich eine Bürgerin Odessas bin. Ich lebe mein ganzes Leben hier, ich liebe meine Stadt und würde sie nie freiwillig verlassen. Deshalb kann ich mir vorstellen, was diese Menschen durchmachen. Wir dürfen sie nicht allein lassen."

Im Schlepptau hat Luisa bei ihren Besuchen ihren Neffen Alexandr. Er leidet an multipler Sklerose und sitzt im Rollstuhl. Auch wenn er sich mit dem Sprechen schwertut, signalisiert der 24-Jährige, so gut er kann, dass nicht nur seine Tante, sondern auch er etwas zu sagen hat. Alexandr holt Luft und spannt seinen schmächtigen Oberkörper an. Er bedeutet, das Mikrofon so nah wie möglich an seinen Mund zu rücken. Dann sagt er, so laut er kann: "Slawa Ukrajini! Russland – scheiße!" (Klaus Stimeder, 9.6.2023)