Früher war es in Österreich üblich, dass Ministern und Ministerinnen, Bundeskanzlern, aber auch Parteichefs eine "Schonzeit" von hundert Tagen eingeräumt wurde. Zur Eingewöhnung mitsamt dem Team. Ein Gebot der Fairness.

Von solch noblen Startbedingungen kann SPÖ-Chef Andreas Babler nur träumen. Er steht von Tag eins weg unter Erfolgszwang. Den Anlass, warum er sofort und mit seriöser Politik "liefern" muss, bot die SPÖ selbst, indem sie beim Parteitag zuerst den Falschen zum Vorsitzenden ausrief. Zu Recht fragen sich viele, wie eine so schludrige Partei mit Babler ein ganzes Land führen will; wie sie komplexen Herausforderungen in so schwierigen Kriegs- und Krisenzeiten in Europa und global begegnen würde, wenn sie in der Regierung wäre.

Sein Blick auf die EU sorgt für Irritation: SPÖ-Chef Andreas Babler. Christian Fischer

Das Doskozil-Lager schmollt. Der "Westflügel" der SPÖ rebelliert. Für den Chef ergibt sich zwingend die erste Priorität. Er strebt für die organisatorisch wie personell verstaubte Partei eine interne Reform an: Öffnung zur Jugend, Mitgliederentscheide bei Personal- und Koalitionsfragen.

Der eigentliche Druck kommt vom Inhaltlichen her. Bablers Ziel ist es, die Partei auf Linkskurs zu trimmen und gleichzeitig als sozialpolitischer Reformer in einer "neoliberalen" EU zu erscheinen, wie er sagt. Frühere EU-feindliche Aussagen zur "imperialistischen" Union versucht er abzuschwächen, will nur noch kritischer EU-Befürworter sein. Schaut man aber genauer hin, bestätigen sich Zweifel am Leider-nein-Marxisten.

Seine EU-Kenntnis erschöpft sich bisher in Schlagworten. Heute will Babler sich nicht einmal erinnern, ob er 1994 für oder gegen den EU-Beitritt gestimmt hat. Will er uns für dumm verkaufen? Er trat bis vor wenigen Jahren als eher rabiater EU- und Nato-Gegner auf.

Der Traiskirchner fremdelt mit Europa. Das zeigt sich bei seinem eng national ausgerichteten wirtschaftspolitischen Konzept für Österreich wie auch in seinen Ideen zu Europa. Der Staat als Rundumversorger steht im Zentrum. So war auch seine Rede beim Parteitag – rückwärtsgewandt. Die SPÖ soll dort weitermachen, wo Bruno Kreisky vor 40 Jahren aufgehört hat. Die Ära Franz Vranitzky, die mit Modernisierung in einem offenen Europa des Binnenmarktes, im wirtschaftlichen Wettbewerb einherging, ist in der SPÖ vorbei.

Vranitzkys EU-Politik hat Babler in Linz nicht erwähnt, die EU nur abschreckend. Das Bild verfestigt sich mit Blick auf das Europäische Parlament. So wie Babler redete, würde die SPÖ besser in die Linksfraktion passen als in die Fraktion der Sozialdemokraten, die den ökosozialen Green Deal der EU-Kommission mit Christdemokraten und Liberalen mitträgt.

Die Linksfraktion steht dagegen, neben den EU-Skeptikern rechts außen mit der FPÖ. Babler klingt mehr wie der EU-skeptische französische Linkenchef Jean-Luc Mélenchon als wie SPD-Kanzler Olaf Scholz. Die SPÖ tritt vor den Europa- und Nationalratswahlen 2024 eine spannende Reise an. Babler wird bald sein Rendezvous mit der Realität haben. Die EU ist eine große Solidargemeinschaft, kein fremdes, feindliches Wesen. (Thomas Mayer, 9.6.2023)