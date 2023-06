Favorit City:

Geölte Maschine

Liam Gallagher hasst zwei Dinge im Leben: Manchester United und seinen Bruder Liam. Aber der Fußball hat integrativen Charakter, er bringt Menschen zusammen wie sonst nur der Spritzwein. "If Man City wins the Champions League, I call my brother and I bring back the f***ing band together", schrieb Gallagher unlängst in den sozialen Medien. Nun, die Chancen auf eine Wiedervereinigung der Britpop-Band Oasis sind damit dramatisch gestiegen. Manchester City gilt am Samstag im Finale der Champions League gegen den FC Internazionale Milano als klarer Favorit. City ist ein Monster. Erschaffen von Trainer Pep Guardiola – und den Erdölmillionen aus den Emirates.

Bis der Geldregen über den Himmelblauen niederging, standen sie im Schatten ihres roten Lokalrivalen. Sie waren das Espanyol Barcelona, das 1860 München, das Blau- Weiß Linz der City of Manchester. Der Tiefpunkt wurde 1999 erreicht, als man den Walk of Shame in die dritte Liga bestreiten musste. In den Folgejahren wurde es Licht im Osten der Stadt. Zunächst steckte der thailändische Premierminister Thaksin Shinawatra seine Marie in den Verein, dann übernahm die Herrscherfamilie von Abu Dhabi die Herrschaft über die Citizens. Und ja, Geld spielt Fußball. Und zwar richtig gut.

Legendäre Bilder

Unvergessen sind die Bilder vom 13. Mai 2012. Am letzten Spieltag gewann City durch zwei Treffer in der Nachspielzeit gegen die Queens Park Rangers die erste Meisterschaft nach 44 Jahren. Ausgerechnet Manchester United wurde in der 94. Minute auf den zweiten Platz verwiesen – die Machtübernahme in der Stadt war besiegelt. Der argentinische Goldtorschütze Sergio Agüero wurde vor dem Etihad Stadium als Statue verewigt, für City läuft es in der Liga seither wie am Schnürchen. Sechs weitere Meistertitel wurden errungen, zuletzt waren es drei in Folge. Den Triumph im FA-Cup gab es diese Saison zum Drüberstreuen.

Nur in der Champions League wollte es bisher nicht funktionieren. 2021 stieß City bis ins Endspiel vor, musste sich dem FC Chelsea aber 0:1 geschlagen geben. Auch damals galt das Team von Trainergott Guardiola als Favorit. Am Samstag soll im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul alles anders werden. Drei gute Gründe für einen möglichen Erfolg: Erling Haaland, Kevin De Bruyne und Ilkay Gündogan. Der Norweger Haaland ist die Tormaschine, der Belgier De Bruyne liefert die Assists, und der Deutsche Gündogan befindet sich in der Form seines Lebens. Zuletzt erzielte der 32-jährige Kapitän zwei Treffer im Cupfinale gegen Manchester United.

Mit dem Financial Fairplay nahm es der Verein auf der Erfolgswelle nicht immer ganz ernst. Milliarden wurden in Transfers investiert, Verluste beglich Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan aus der eigenen Tasche oder über den Umweg astronomischer Sponsorengelder der Etihad Airways. Aber City beschäftigt nicht nur ausgezeichnete Spieler, sondern auch hervorragende Anwälte. 2020 wurde der Klub vom Europäischen Fußballverband (Uefa) für zwei Jahre in internationalen Bewerben gesperrt. Der Internationale Sportgerichtshof hob das Urteil auf und reduzierte die Geldstrafe von 30 auf zehn Millionen Euro. Bei dieser Summe halten sich die City-Bosse den Bauch vor Lachen. (Philip Bauer, 10.6.2023)