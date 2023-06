Während andere Burschen im Teenageralter Fotos von halbnackten Mädchen über ihren Betten hängen hatten, starrte er nur eingeölte halbnackte Männer an. "Was haben wir falsch gemacht?", habe seine Mutter gefragt. Einer jener eingeölten Männer, der in Arnold Schwarzeneggers Jugendzimmer im idyllischen Thal in der Steiermark als Posterboy prangte, war Reg Park. Der britische Schauspieler und Bodybuilder verkörperte in seiner Filmrolle als Herkules alles, was Schwarzenegger auch haben wollte.

Sein Körper und sein unbändiger Wille ebneten ihm den Weg nach Hollywood, wo er zum Schauspielstar und Politikprofi avancieren sollte: Arnold Schwarzenegger, hier 1977 bei den Filmfestspielen in Cannes. APA/APA/AFP/STRINGER

Der Werdegang Reg Parks wurde zur Blaupause für Arnold Schwarzeneggers Weg vom Steirerbua zum Hollywoodstar. Wie sich der heute 75-Jährige in den 1960er-Jahren aus der Enge seiner Heimat befreite und der Strenge seiner Eltern entfloh, erzählt jetzt die dreiteilige Netflix-Doku Arnold . Schwarzenegger kehrt zu den Wurzeln seiner Kindheit zurück und reflektiert sein Leben.

Sein Vater, Kommandant des örtlichen Gendarmeriepostens und traumatisierter Kriegsrückkehrer, habe ihn geschlagen und jede Banalität zu einem Wettkampf mit Arnolds älterem Bruder, Meinhard, gemacht. So sei es etwa am Muttertag darum gegangen, wer den schöneren Blumenstrauß pflücke. Was damals eine Belastung im geschwisterlichen Verhältnis war, wurde womöglich später zum Stimulus für Schwarzeneggers Ehrgeiz, aus der kleinen, ländlichen Welt auszubrechen, um die große kennenzulernen. Die schwere Kindheit voller Prügel war der Motor seines Antriebs und Katapult für seinen Absprung aus der Tristesse.

Der Bodybuilder

Gefördert vom ÖVP-Politiker und Sportfunktionär Alfred Gerstl, pumpte sich Schwarzenegger seine Muskeln auf. Gerstl sei eine Art Ersatzvater und Mentor für ihn gewesen, sagt Schwarzenegger. Gerstl habe ihm das Mantra eingeimpft, dass er nicht nur einen starken Körper brauche, sondern auch seinen Geist trainieren müsse. Schwarzenegger wurde schließlich 1966 im Alter von 19 Jahren Zweiter beim Mister-Universum-Wettbewerb in London. Ein Jahr später gewann er ihn wie sein Vorbild Reg Park: der Beginn einer Weltkarriere.

Arnold | Official Trailer | Netflix

Netflix

Reg Park, der Herkules, holte Schwarzenegger nach Südafrika, um gemeinsam zu trainieren, und modellierte das "Landei" zur geschmeidigen Bodybuildermaschine, die ihre Schüchternheit gegen Anmut tauschte. Angekommen in den USA, musst er anfangs einige Rückschläge einstecken. Nach einem verlorenen Wettbewerb habe er die ganze Nacht geweint. Am nächsten Tag hab er zu sich gesagt: "Du weinst wie ein kleines Baby, Arschloch. Und jetzt mach weiter!"

Schwarzenegger hat weiter gemacht – und wie: Er sammelte Trophäen wie kein anderer – 13 Weltmeistertitel und sieben Mr.-Olympia-Siege – und avancierte zum besten Bodybuilder der Welt. "Bodybuilder sind Künstler", sagt Schwarzenegger: "Man braucht einen Sinn für Symmetrie und Schönheit."

Der Schauspieler

Nachdem er gewonnen hatte, was es zu gewinnen gab, war es Zeit für neue Ziele. Ohne Schauspielunterricht und mit nur rudimentären Englischkenntnissen dauerte es länger, bis Schwarzenegger sich im Filmbusiness etablieren konnte. Seine erste Hauptrolle in Hercules in New York brachte ihm viel Spott ein. Ein Pferd habe mehr Gesichtsausdruck als er, schrieb ein Kritiker.

Der Durchbruch gelang ihm 1977 mit der Dokumentation Pumping Iron, einem Kultfilm über Bodybuilding. Conan der Barbar, Terminator, die Komödie Twins oder True Lies ließen die Kassen so richtig klingeln.

Der Politiker

Während Schwarzenegger in der kürzlich veröffentlichten Netflix-Serie Fubar seine selbstironische Seite als CIA-Agent zeigt, tritt er in Arnold auch nachdenklich und melancholisch auf.

Monica Barbaro und Arnold Schwarzenegger spielen in "Fubar" ein Tochter-Vater-Agentenduo. COURTESY OF NETFLIX

Zur Sprache kommen auch die Schattenseiten seines Lebens. So habe er "massiv versagt" und seiner Frau sowie den vier Kindern viel Leid zugefügt, weil er eine Affäre mit seiner Hausangestellten hatte. Die Ehe mit Maria Shriver aus dem Kennedy-Clan ging deswegen nach 25 Jahren in die Brüche. Schwarzenegger verheimlichte ihr 15 Jahre lang, dass er einen Sohn mit seiner Angestellten hatte.

Kurz vor seiner Wahl zum Gouverneur Kaliforniens im Jahr 2003 berichtet die Los Angeles Times von zahlreichen Missbrauchsvorwürfen gegen ihn. Schwarzenegger gestand Fehler ein und wurde dennoch zum Gouverneur gewählt, der er sieben Jahre lang blieb. Er setzte neue Standards im Umweltschutz, dem er sich bis heute verschrieben hat.

Die Netflix-Reihe beleuchtet die vielen Höhen, ohne die Skandale und Schicksalsschläge auszusparen. So starb Schwarzeneggers Bruder Meinhard im Jahr 1971 im Alter von 24 Jahren bei einem Autounfall, als er alkoholisiert gegen einen Telefonmast knallte. Ein Jahr später erwischte es seinen Vater. "Ich hatte keine Gefühle", sagte Schwarzenegger nach den Todesfällen, damals ganz die Maschine, ein Terminator ohne Emotionen. "Ich habe mir antrainiert, nicht von außen beeinflusst zu werden." Sehenswert! (Oliver Mark, 10.6.2023)