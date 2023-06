Tausende demonstrieten am Freitag in Belgrad. APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Belgrad – In Serbien ist es erneut zu Massenprotesten gegen die Staatsführung gekommen. In der Hauptstadt Belgrad versammelten sich am Freitag Zehntausende Menschen zu einer Demonstration gegen Präsident Aleksandar Vučić und die Regierungspartei SNS. Kritiker werfen dem 53-Jährigen einen autokratischen Politikstil und Günstlingswirtschaft vor.

Großdemonstrationen nach Amokläufen

Nach zwei Amokläufen mit insgesamt 18 Toten Anfang Mai war es wiederholt zu Großdemonstrationen gekommen. Nach Ansicht der Protestierenden geht die Regierung nicht entschieden genug gegen Gewalt, gegen den im Land verbreiteten privaten Waffenbesitz und gegen die organisierte Kriminalität vor. Außerdem werden Korruption und eine Beschränkung der Medienfreiheit kritisiert. Vučić sagte am Freitag, dass man die Regierung nicht für Verbrechen verantwortlich machen könne. (Reuters, 10.6.2023)