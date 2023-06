Profil will über detaillierte Hinweise auf neuen Kronzeugen verfügen - die Justiz dementiert

Es geistert schon länger durch die Medien, jetzt ist das Nachrichtenmagazin Profil eigenen Angaben nach im Besitz von neuen Unterlagen, die darauf hinweisen sollen, dass sich nun ein dritter Kronzeuge in der Causa "Sebastian Kurz" der Justiz anbieten könnte. Der ÖVP-nahe Ex-Geschäftsführer des Integrationsfonds will laut Profil der dritte Kronzeuge in Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz werden. Er belaste sich auch selbst, es gehe um Inserate, Umfragen und Posten, heißt es. Kurz und sein Umfeld dementieren die Vorwürfe.

Es soll – analog zu den bereits bekannten Vorwürfen gegen Kurz – nun auch um missbräuchliche Verwendung öffentlicher über den Integrationsfonds (ÖIF) gehen.

Es könnte sich ein dritter Kronzeuge gegen Sebastian Kurz der Justiz anbieten. Apa/ Klaus Techt

Seit 2016 laufen Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Zusammenhang mit dem Integrationsfonds. Es geht dabei um den Verdacht der zu billigen Veräußerung von Immobilien. Die WKStA prüfe beschlagnahmte Unterlagen ab 2022 noch einmal und sei dabei auf einen neuen Faktenkreis gestoßen, nämlich den Verdacht um die unzulässige Beanspruchung des Werbebudgets einer öffentlichen Einrichtung, um die missbräuchliche Verwendung von Steuergeldern für PR-Zwecke, heißt es. Dem Profil liegen eigenen Angaben nach etliche, eingebrachte Beweisstücke vor.

Ein bemerkenswertes Detail: Die WKStA betont, es liefen im Zusammenhang mit einem kolportierten dritten Kronzeugen keine Ermittlungsverfahren. (mue, 10.6.2023)