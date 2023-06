Vesna Schramm (vorne) zeigt die Hula-Hoop-Bewegungen vor. Heribert Corn

Im hellen Licht funkeln die Hula-Hoop-Reifen noch bunter und knalliger – egal ob einfarbig, gestreift oder vollkommen mit Glitzer überzogen. Die Reifen stehen in unterschiedlichsten Farben und Größen in der Wiener Volkshochschule Floridsdorf bereit. In wenigen Minuten sind sie in Verwendung, noch ist es aber ruhig im Turnsaal. Drei Kursteilnehmerinnen kommen auf die Minute pünktlich in den Raum. Insgesamt sind sechs Frauen im siebenwöchigen Kurs dabei. Viel mehr geht sich auch nicht aus. Es fehlt an Platz. "Jede einzelne Teilnehmerin braucht ungefähr zehn bis 15 Quadratmeter Platz. Da wird es in einem 70-Quadratmeter-Raum schnell eng", sagt Kursleiterin Vesna Schramm.

Beim Hula-Hoop bewegen sich die Personen mit dem Reifen, der aus einem Wasserrohr besteht, quer durch den Raum. Dabei wird gedreht und geworfen. Einen fixen Platz hat niemand, das wäre störend. Für alle hier ist es ein Ausgleich zum stressigen Alltag, meist überhaupt die einzige Möglichkeit, sich zu bewegen. "Ich habe lange keinen Sport gemacht. Durch den Hula-Hoop-Kurs habe ich aber wieder Lust an der Bewegung gefunden", sagt eine Kursteilnehmerin.

Kindheitserinnerungen

Der Reifen weckt bei vielen Frauen Kindheitserinnerungen. Von Jung bis Alt, von sportlich bis unsportlich: Fast jedes Kind kam schon mit dem einstigen Kultgerät in Berührung. So auch Bettina: "Ich habe früher, als ich klein war, öfter mit dem Reifen geturnt. Vor einigen Jahren wollte ich wieder damit beginnen." Zuerst habe sie es mit Youtube-Videos probiert, da sei sie aber kläglich gescheitert. Im Onlineunterricht fehlte es an einer ausreichenden Anleitung. Mit dem Kurs funktioniere es viel besser. Hier gibt Trainerin Schramm hilfreiche Tipps. Nach kurzer Zeit sehen die Teilnehmerinnen bereits die ersten Erfolge: Der Reifen fällt seltener auf den Boden, er kreist länger über den Hüften.

Seinen Ursprung hat der Reifen, dessen Namen sich aus dem hawaiianischen Tanz Hula und dem englischen Wort für Reifen, "hoop", zusammensetzt, in den USA. Dort hatten 1958 Richard Knerr und Arthur Melin die geniale Idee. Die beiden Gründer der Spielwarenfirma Wham-O stellten den Reifen aus leichtem, aber dennoch stabilem Plastik her. Und die Erfindung schlug ein. Sie löste eine regelrechte Hysterie aus. Binnen weniger Wochen wurde der Reifen millionenfach verkauft.

Ganzkörpertraining

Neben der Nostalgie sprechen auch gesundheitliche Faktoren für den Sport. Denn bei den bekannten Hula-Hoop-Bewegungen steht vor allem der Rumpfbereich im Fokus. Die dortige Anspannung stärkt den Bauch, Rücken und sorgt für eine schlankere Taille. "20 bis 30 Minuten pro Tag sind ausreichend, um Veränderungen zu erkennen", sagt die Expertin. Konstantes Taining sei aber – wie so oft im Sport – der Schlüssel zum Erfolg.

Vor allem nach einem langen Bürotag ist das Reifenschwingen ein guter Ausgleich. Durch die Bewegung richtet man sich automatisch auf und verbessert die Körperhaltung. Der Reifen ist vielseitig einsetzbar. Werden die Hula-Bewegungen in verschiedene Work-outs inkludiert, purzelt zusätzlich das eine oder andere Kilo.

Beim Hula-Hoop-Kurs wird der ganze Körper beansprucht. Heribert Corn

Unter den Teilnehmerinnen seien oft auch viele Anfängerinnen. Ein reines Bauch- und Beckentraining führt schnell zur Ermüdung. Vesna Schramm sorgt vor. Sie setzt in ihrem Kurs auf eine Variation aus Übungen. "Der Hula-Hoop-Sport trainiert nicht nur die Taille, sondern auch andere Körperpartien. Das bietet eine gute Abwechslung." Es ist also Zeit, Arm- und Schultermuskulatur zu trainieren, die Hüfte bekommt eine Pause. Erleichterung in den Gesichtern ist zu erkennen. Mit kleineren Reifen formen die Arme Kreise in der Luft. Die Bewegungen mit dem runden Gerät gehen anfangs leicht von der Hand. Jede Teilnehmerin kann in der Stunde individuell an ihre Grenzen gehen. Bei den einen gelingen die Tricks besser, andere brauchen etwas mehr Zeit. Aber das spielt keine Rolle. In der Stunde von Schramm haben der Spaß und die Freude an der Bewegung mit dem Reifen Priorität.

Die Einheit ist voll im Gange. Einfache Sidesteps aus den vorherigen Stunden wurden bereits wiederholt. Auf die Armübungen folgen Kombinationen aus verschiedenen Trainingsabläufen. Mit dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nimmt auch die Musik an Tempo zu. Rauf und runter, rauf und runter – bei den Frauen gehen die Übungen mit einer Leichtigkeit über die Hüften.

Hula-Technik

Einige Hula-Hoop-Fans wirbeln den Reifen schon problemlos durch die Luft, andere scheitern allein am einfachen Schwingen. Doch dabei sei das alles gar nicht so schwierig, sagt Kursleiterin Schramm. Dem Reifen müsse man "Gas geben". Sonst falle er runter. Die Hüfte mit dem Reifen mitkreisen zu lassen ist übrigens ein No-Go. Vielmehr gehe es darum, dem Reifen mit der Hüfte Kicks zu geben. Klingt kompliziert, ist es aber nicht: statt zu kreisen, einfach von vorne nach hinten oder von links nach rechts bewegen. "Sobald man die richtige Technik raushat, geht das echt schnell", sagte Kursteilnehmerin Barbara. Wer Profi werden will, sollte mindestens ein Jahr lang regelmäßig üben.

Vor allem während der Corona-Lockdowns feierte der Hula-Hoop-Sport sein Comeback, und das Sportgerät wurde erneut zum Verkaufsschlager. "Man war zu Hause quasi eingesperrt, und als Ersatz für das Fitnessstudio bestellten sich viele einen Reifen", sagt Vesna Schramm. Im Zeitalter von Versandriesen wie Amazon ist so ein Sportgerät schnell bestellt, die billigsten Hula-Hoops gibt es bereits ab zehn Euro zu kaufen. Doch das bringt auch so manche Tücken mit sich, warnt Schramm: "Viele Menschen bestellen sich einfach einen Reifen, ohne zu wissen, was sie brauchen und was das Gerät überhaupt können soll."

Im Hula-Hoop-Kurs werden Reifen in verschiedenen Farben und Größen zur Verfügung gestellt. Heribert Corn

Erwischt man das falsche Gerät, bleiben Erfolge aus und die tägliche Sporteinheit wird zur Qual. Davon kann auch Schramm ein Lied singen. Sie habe allein die ersten drei Wochen damit verbracht, den Reifen auf ihren Hüften kreisen zu lassen. Kinder tun sich oft leichter. Sie besitzen eine Intuition, die den Erwachsenen oft fehle. Der Reifen sollte rund 100 Zentimeter Durchmesser haben und mehr als ein Kilogramm wiegen. Ist er zu schwer, verletzt er das Bindegewebe, und das wiederum führt zu blauen Flecken.

Schramm hat den Trend bereits vor vier Jahren für sich entdeckt. Über einen Onlinekurs machte sie die Ausbildung zur Trainerin. Seitdem ist sie selbstständig. Zu ihrem Angebot zählen Gruppenkurse, Kindergeburtstage, aber auch Privatstunden bei ihr zu Hause sind möglich. Nicht nur auf den richtigen Reifen, sondern auch auf den richtigen Ort kommt es an. Im Raum der Volkshochschule gibt es genug Platz. Jede Teilnehmerin kann sich zur Musik frei bewegen. Bei ihr zu Hause wurde hingegen das eine oder andere Möbelstück Opfer der Übungsstunden. Das hindert auch viele Teilnehmerinnen daran, nach dem Kurs weiterzutrainieren. Daher kommen sie immer wieder zurück in den Kurs von Schramm. Die ersten Anmeldungen für den Herbst gibt es schon. (Laura Rieger, 12.6.2023)