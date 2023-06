Kaczynski steckte hinter einer 17 Jahre andauernden Bombenserie. AP

Nantahala – Ted Kaczynski, der als "Unabomber" für die Ermordung von drei Menschen und die Verwundung von 23 weiteren Personen verurteilt wurde, ist in einem Bundesgefängnis in North Carolina gestorben, wie ABC News am Samstag berichtete. Zwischen den Jahren 1978 und 1995 verschickte er 16 Paketbomben an Personen in den USA.

Laut einem Bericht der BBC wurde der 81-Jährige tot in seiner Gefängniszelle gefunden. Kaczynski wurde 1998 zu lebenslanger Haft verurteilt. Der ehemalige Mathematikprofessor war verantwortlich für eine 17 Jahre andauernde Bombenserie in den USA. Kaczynski hatte eigenen Angaben zufolge mit seinem Terror gegen die Technologisierung protestieren wollen.

Der Harvard-Absolvent, der seit seiner Kindheit ein Einzelgänger war, zielte auf Akademiker, Wissenschaftler und Besitzer von Computerläden ab und versuchte sogar, ein Verkehrsflugzeug in die Luft zu sprengen.

Jahrelang verfolgte ihn die Polizei, die ohne stichhaltigen Hinweise auf die Identität des Mörders, seinen Fall Unabom (University and Airline Bombings) nannte. Ein Durchbruch gelang, als Kaczynski ein 35.000 Wörter umfassendes Manifest mit dem Titel "Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft" veröffentlichte, das im September 1995 in den Medien erschien. Kaczynskis jüngerer Bruder gab der Polizei einen Tipp, dass die Ideen des Autors denen von Ted ähnelten. Die Beamten verhafteten den Unabomber im April 1996 in seiner Hütte.

Kaczynski bekannte sich 1998 in allen mit den Bombenanschlägen zusammenhängenden Anklagepunkten schuldig, und ein kalifornisches Gericht verurteilte ihn zu viermal lebenslänglich plus 30 Jahren Gefängnis. (Reuters, APA, red, 10.6.2023)