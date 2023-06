Die beiden Forscherinnen Maia Kim und Chaewon Hyun führen durch ETRI, das größte Forschungsinstitut Südkoreas. DER STANDARD, Zellinger

Zu sagen, die Koreaner wären ein höfliches Volk, wäre eine höchst ungerechte Untertreibung. Als Mensch aus dem Westen braucht man etwas Zeit, um die Vielzahl der kleinen und großen Gesten des Respekts überhaupt zu erfassen. Stolpert man als Besucher durch Daejeon, das Silicon Valley der Halbinsel, ist garantiert eine Dame oder ein Herr zur Stelle, die dem Besucher die Tür aufhalten.

Gibt es gerade nichts zum Aufhalten, wird einem der Weg gewiesen – selbst wenn der Gang geradeaus verläuft oder die nur nach oben führende Treppe die Gefahr sich zu verirren auf den Nullpunkt sinken lässt. Selbst im Straßenverkehr sieht man sie, die Wachler und Deuter mit den weißen Handschuhen, die Autofahrern den Weg weisen sollen - selbst auf schnurgeraden Straßen.

Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass von den so eingewiesenen Gästen aus Österreich erwartet wird, dem durch freundlich Hände und lächelnde Gesichter bedeuteten Weg auch zu folgen und zwar auf den Millimeter genau. DER STANDARD durfte eine solche Gästegruppe auf einer fünftägigen Reise nach Singapur und Südkorea begleiten. Die Mission: Hochtechnologie ausfindig machen, hauptsächlich Mobilfunk, Satelliten und alles, mit dem man in der digitalen Welt kommunizieren kann. Am Ende kam eine Absichtserklärung zwischen den beiden Ländern zur intensiveren Forschungskooperation dabei heraus, die vor der Unterzeichnung steht. Mehr dazu hier.

Eine Frage wie ein Befehl

Südkorea also, ein Land der Autoindustrie, Halbleiterproduktion und natürlich Samsung - über ein besonderes Erlebnis mit dem Technologiekonzern wird in diesem Text noch berichtet werden.

Ein herziges Verkehrszeichen DER STANDARD, Zellinger

Aber zurück zur Höflichkeit und der subtilen Form der Gästebeeinflussung. Als zwei Journalisten sich von der Gruppe lösen um ein herziges Verkehrszeichen (es waren Gänse drauf) zu fotografieren, erscheint wie aus dem Nichts eine blass geschminkte junge Dame in einem blauen Samtkleid. Ob wir nicht zur Gruppe zurück wollen? Die Frage klingt wie ein Befehl, den man besser nicht missachtet. Die Abweichler gehorchen.

Kickstart für den größten Techkonzern

Maia Kim ist weniger streng mit den Gästen, die sie geduldig durch das größte Forschungsinstitut Südkoreas führt. Sie kennt die Eigenheiten der Europäer, hat sie doch lange Zeit in der Brüsseler Niederlassung des Forschungsinstituts für Elektronik und Telekommunikation (ETRI) gearbeitet und beantwortet selbst Journalistenfragen geduldig - in Korea ist das eher unüblich. Der Grundstein für die Produktion von DRAM-Modulen, dem Hauptspeicher für Computer, wurde hier gelegt. Heute dominiert Südkorea diesen Markt. Auch an der Entwicklung von 4K-Bildschirmen war man am ETRI beteiligt.

Die Entwicklungen der 2.000 Forscherinnen und Forscher führen zu etwa 800 bis 900 Patenten pro Jahr. Diese wiederum spülen Jahr für Jahr Millionen in die Kasse des Forschungsinstituts. Dahinter steckt eine Strategie, die aus der Not geboren wurde. "Nach dem Krieg war das Land zerstört und wir hatten nichts, nur Menschen mit ihren Gehirnen", fasst Kim den Gründungsgedanken von ETRI zusammen.

Also legte man in den 70er-Jahren den Grundstein für das Silicon Valley Koreas. Man importierte Hochtechnologie aus dem Westen und griff zum Reverse-Engineering, also zerlegte Maschinen und Komponenten, um sie zu studieren und auch zu kopieren. Daraus macht man in Südkorea keinen Hehl, sich Technologie von anderen zu "borgen" ist schließlich eine Anerkennung. Viele Entwicklungen aus dem Institut wurden von Samsung übernommen – ohne die Entwicklungen der staatlichen Forscherinnen und Forscher hätte der Konzern nie diese Größe erreicht. Das ETRI gab also Starthilfe für einen der größten Techkonzerne der Welt. "Heute ist das natürlich anders", sagt Kim. "Mit der Zahl der Entwicklungen von Samsung können wir heute nicht mehr mithalten"

Eingesperrt bei Samsung

Im Hauptquartier, dem "Innovation Center" von Samsung (in Korea übrigens auch eine Baufirma) in Suwon sollen die Gäste eigentlich die Neuigkeiten aus der Halbleitertechnologie erfahren. Doch als sich herausstellt, dass Pressesprecher und – noch schlimmer – Journalisten dabei sind, bröckelt die höfliche Fassade und es wird fast ein wenig ungemütlich.

Um keinen diplomatischen Zwischenfall zwischen dem Finanzministerium Österreichs und dem Smartphone-Giganten zu provozieren, werden die Medienleute in einen weißen schmucklosen Raum mit drei Sofas geschoben, während die Staatsgäste sich ein wenig umsehen dürfen. Von Samsung wird eine "Kontaktperson" zur Seite gestellt – ein Wächter, der aufpasst, dass bloß niemand den Raum verlässt. Es dürfte der einzige Raum auf dem gesamten Gelände ohne einem Smart-TV von Samsung an der Wand gewesen sein. Ob wir wenigstens kurz das Gäste-WLAN benutzen dürfen? "Ich schaue nach", sagt der Aufpasser, drückt auf seinem Smartphone herum und verlässt den Raum, nur um auf dem Absatz kehrt zu machen und wieder zu erscheinen. "Es gibt hier kein WLAN".

Erstaunt erfahren die kasernierten Gäste, dass Fotografieren am Campus sogar teilweise erlaubt ist. Aber nur mit Smartphones von Samsung.

Der Charme der 70er

Also doch lieber zurück nach Daejeon zu Kim. Die mit PVC gepflasterten Flure und der Konferenzraum mit seinen Holzvertäfelungen und dem Eichen-Imitat versprüht den Charme der Gründerzeit der 70er Jahre. Von Grundlagenforschung hält man hier nicht viel, man forscht um ein Produkt zu entwickeln, das man auch verkaufen kann.

Die Südkoreaner lieben ihre Konferenzsäle DER STANDARD, Zellinger

Diese Konzentration auf Hochtechnologie ist für Südkorea Fluch und Segen. Einerseits machte sich die Investition in die Köpfe bezahlt und aus einem ruralen, zerstörten Land wurde ein reicher Staat. Doch mittlerweile haben die Technologiekonzerne Südkoreas das Land unter sich aufgeteilt. Die fünf großen Samsung, SK, Hyundai Motor Company, LG und Lotte sind für 55 Prozent der Wirtschaftsleistung Südkoreas verantwortlich. Schließt ein Techkonzern eine Zweigniederlassung, bedeutet das für ganze Städte und ihre Bewohnerinnen und Bewohner das wirtschaftliche Aus.

Salutieren für die Gäste

Die Kolonne verlässt das Gelände von ETRI. Erst jetzt fällt auf, dass die Portiere in Habachtstellung gehen und hinter den Autos der Gäste salutieren. Einige hundert Meter weiter geht die Reise zum Campus von KAIST und das Schauspiel wiederholt sich: Wacheln, Deuten, Salutieren. Beim Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) handelt es sich um eine der führenden Lehr- und Forschungsstätten des Landes. 11.000 Studentinnen und Studenten aus 81 Ländern studieren hier Kunst, Naturwissenschaften, Business, aber im Fokus stehen technologische Fächer. Für die Gestaltung des Campus hat man sich eindeutig Inspiration aus Cupertino, Mountain View und Menlo Park geholt.

Der Anzug von Tony Stark

Weiter zum Institut für Material- und Maschinenforschung (KIMM). Einige Wachler, Deuter und salutierende Portiers später sitzt die Delegation wieder in einem Konferenzraum, in dem man auch ohne Platzprobleme den Parteitag der KP Chinas abhalten könnte. Die Westler irritieren wieder ein wenig, weil sie statt Visitenkarten nur QR-Codes auf ihren Smartphones haben. Die rituelle Übergabe der in Korea so wichtigen Kärtchen fällt also sehr einseitig aus.

Aber die Gäste aus Österreich sind ohnehin an den Maschinen interessiert. Hier wird gerade an einem Industrieroboter gearbeitet. Die Greifarme kennt man üblicherweise aus der Autoindustrie und sind schon seit den 80er Jahren im Einsatz und sie haben einen Nachteil: Sie sind ausgesprochen dumm. Derartige Roboter sind für eine Tätigkeit zu gebrauchen, ändern sich die Maße einer Autotür, muss die gesamte Maschine umgerüstet oder ersetzt werden. Deshalb haben die Entwicklerinnen und Entwickler einen Saugnapf entwickelt, der am Roboterarm montiert jeden erdenklichen Gegenstand greifen kann - selbst wenn das Zielobjekt eigentlich luftdurchlässig ist. Bis zu 0,5 Millimeter dünne Gegenstände können gepackt werden.

Im Institut für Maschinen und Materialforschung wird am Gewebe des Iron-Man-Anzugs gearbeitet. Rechts im Bild Digitalisierungstaatssekretär Florian Tursky. DER STANDARD, Zellinger

Mehr Aufsehen erregt ein Stück Stoff, das wie ein Bastelprojekt aus dem Kindergarten wirkt. Ein Mitarbeiter hat tatsächlich mit einem kleinen Handwebstuhl ein etwa 15 Zentimeter langes und fünf Zentimeter breites Gewebe hergestellt - fadenscheinig und grob. Aber: In dem Stoff befinden sich Mikrometer kleine Metallfedern. Setzt man diese unter Strom, zieht sich der Stoff zusammen, das reicht in der Demonstration aus, um ein immerhin fünf Kilo schweres Gewicht zu heben.

Das Ziel: Das Material soll in Kleidung eingearbeitet werden und Menschen mit Behinderungen etwa beim Aufstehen helfen. Den Iron Man-Anzug nennt man die Entwicklung hier, nur eben praktisch, weil flexibel. Wenn das Produkt ausgereifter ist, könnte man es sogar in ein Sakko einarbeiten, ein KI-System erkennt dann den Bewegungsablauf und hilft beispielsweise mit, wenn man ein schweres Paket vom Boden aufheben muss. Noch ist die Energieversorgung ein Problem, aber auch das will man im KIMM bald gelöst haben.

Nerds unter sich

Wacheln, Deuten, Salutieren und Konferenzsaal stehen natürlich auch bei der koreanischen Weltraumbehörde (KARI) an. Hier gibt man sich sehr offen: Satelliten können inspiziert werden, Andockmodule werden von den Technikjournalisten mit kindlicher Freude fotografiert. Da hat wohl der Chef Lee Sang-Ryool abgefärbt, dem es sichtlich große Freude bereitet, über die Feinheiten von Raketentreibstoff und Raketenstartpositionen zu fachsimpeln. Nerds unter sich eben.

Im koreanischen Pendant zu NASA und ESA, dem KARI, wird am regionalen Navigationssystem KPS gearbeitet.

DER STANDARD, Zellinger

Als besondere Ehre dürfen die Österreicher sogar ins Allerheiligste vorstoßen und hinter einer Glasscheibe beobachten, wie im Reinraum gerade ein Satellit zusammengebaut wird. Von denen braucht Südkorea auch einige, denn bis 2035 soll KPS, das regionale Pendant von GPS für die koreanische Halbinsel, fertig werden und zentimetergenaue Positionsdaten liefern. Dass KPS auch militärischen Zwecken dient, daraus macht man in Südkorea keinen Hehl, denn offiziell ist das Land noch immer im Kriegszustand mit dem nördlichen Nachbarn.

"Stehen Sie bitte woanders"

Ganz zum Ende gibt es noch so eine Szene, die man so wohl nur in Korea erlebt: Am Flughafen steht die Gruppe nach den umständlichen und ausufernden Sicherheitschecks vor dem Boarding-Schalter und wundern sich, warum ihnen von den Koreanern die Feuerzeuge abgenommen wurden. Eine perfekt geschminkte Dame stöckelt heran. "Wollen Sie sich nicht hinsetzen?" Sie deutet den Weg zu den Sitzreihen nebenan. Wieder so ein als Frage getarnter Befehl.

In einem Anfall europäischen Aufbegehrens kommt die Antwort: Nein, wir stehen lieber. Damit hat sie nicht gerechnet. "Bitte stehen sie woanders" Selbst ein "Schleicht's euch" ist auf koreanisch noch höflich. (Peter Zellinger aus Seoul, 10.6.2023)