Betroffen ist eine eine Fläche von etwa 1,5 Hektar, niemand wurde verletzt. Die Brandbekämpfung dauerte am Sonntag an

Die Brandursache ist bisher noch unklar. (Symbolbild) imago images / Roland Mühlanger / imago stock&people

Fendels – Ein Waldbrand in Fendels in Tirol (Bezirk Landeck) hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz von 80 Feuerwehrkräften mit insgesamt 15 Fahrzeugen aus sechs Gemeinden sowie die Bergrettung Ried im Oberinntal, drei Löschhubschrauber und drei Polizeistreifen erfordert. Der Brand war unterhalb einer Gondelbahn ausgebrochen, in den Gondeln befanden sich keine Personen. Um 21.30 Uhr musste die Brandbekämpfung abgebrochen werden, sie wurde Sonntagfrüh fortgesetzt.

Vom Brandgeschehen war Sonntagfrüh nach Informationen der Landespolizeidirektion Tirol eine Fläche von etwa 1,5 Hektar betroffen. Personen wurden keine verletzt. Die Brandursache steht bis dato nicht fest. (APA, red, 11.6.2023)