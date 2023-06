Die Ärzte beim Termin am Nova Rock. Diagnose: Party-Stimmung. APA/FLORIAN WIESER

Festivalzeit gebiert immer Karnevaltendenzen. Natürlich auch das Nova Rock, bei dem vier Tage lang täglich 50.000 Besucherinnen und Besucher den burgenländischen Grenzort Nickelsdorf auf die musikalische Landkarte Europas holen. Da wird via T-Shirts einerseits die musikalische Neigung verbreitet. Oder prinzipielle Haltungen wie "I bin scho fett kumman". Anderswo war ein ähnliches Statement etwas damenhafter formuliert: "Bitte nicht schubsen, ich bin schon angetüdelt."

Manche Gäste trugen knisternde und aus der Nähe schon etwas einschlägig duftende Plüschoveralls. Oder Aliens als Rucksack oder einfach einen Bierbauch vor sich. Diversität in Reinheitsgebotskultur. Früh zeigten sich bei manchen erste Abnützungserscheinungen, da erschien ein Power Nap im Gatsch eine gute Idee - der Sonnenbrand am nackten Oberkörper dürfte später schmerzhaft darauf hingewiesen haben, dass es keine war.

Irgendwer will sich ja immer wo runterstürzen, denen bot das obligatorische Bungee-Jumping Gelegenheit zum Gravity Check. Am Kran stand ständig eine lange Schlange, im 5-Minuten-Takt wurde der Korb mit Kundschaft hochgefahren, drei Mal nachschwingen, Nächster, bitte.

Sänger Farin Urlaub von Die Ärzte. APA/FLORIAN WIESER

Am Samstag, dem vierten und letzten Tag, spielten die Ärzte zum Abschluss auf der Hauptbühne eine Show, die genau das war, was man von dem deutschen Trio erwartet: Punk, Fun, Hits und witzige Wortduelle. "War es urleiwand?", fragte Farin Urlaub. "Ja", schallte es zurück.

Zufriedene Zwischenbilanz

Die Berliner eröffneten das mehr als zweistündige Set mit "Westerwald", Klassiker wie "Deine Schuld", "Unrockbar" und "Schrei nach Liebe" folgten. Bela B stellte die Gruppe vor: "We are the best band in the world. Sometimes humormäßig very low, low zero." Kollege Urlaub übte sich unterdessen im Wienerischen und monierte, dass sie ausgerechnet in einem Wiener Kaffeehaus freundlich bedient worden seien. Schräges wie "Dauerwelle vs. Minipli" durfte nicht fehlen, Unterhaltung pur, politisch unkorrekt mit Augenzwinkern.

Besucherinnen des Nova Rock. Ein bisserl Fasching gehört dazu. APA/FLORIAN WIESER

Die Einsatzkräfte zogen zufriedene Zwischenbilanzen. Kolportiert wurden aber kritische Momente in der Nacht auf Donnerstag bei Slipknot im Wavebreaker. "Der Wavebreaker ist bei allen Showtagen gleich", sagte dazu Veranstalter Ewald Tatar. "Bei Slipknot wollte jeder die Maskenmänner sehen, es hat sich alles in der Mitte konzentriert. Es gab keinen Druck von außen, aber drinnen wurde ein Moshpit gemacht. Weil es eng war, hat sich die Masse einmal kurz zu bewegen begonnen. Aber das war sofort wieder vorbei. Genau dafür ist dieser Wavebreaker da. Er steht in einer Sicherheitsdistanz, um solche Wellen abzufangen und zu unterbinden. Genau das ist passiert."

Ein großes Thema bei Rockveranstaltungen ist derzeit Awareness und Sicherheit - speziell für Frauen. "Wir haben schon vor Jahren reagiert", sagte Tatar. "Es gehen Securitys mit Westen herum, auf denen 'Ask me' steht. Wenn du ein Problem hast oder auch nur eines siehst, dann wendet man sich an diese Mitarbeiter. Diese stehen in Verbindung mit der Securityzentrale oder direkt mit der Polizei. Heuer haben wir dazu noch den Angel Shot eingeführt. Das ist ein Codewort. Wenn eine Frau sich belästigt fühlt und an der Bar einen Angel Shot bestellt, dann weiß das Personal, dass die Security zu verständigen ist." (APA, red, 11.6.2023)