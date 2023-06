Auch William Karlsson hat für die Vegas Golden Knights getroffen. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Sunrise (Florida) (APA/Reuters) - Die Vegas Golden Knights haben am Samstag (Ortszeit) im Stanley-Cup-Finale um den Titel der National Hockey League (NHL) im "best of seven" auf 3:1 erhöht. Nach einem 3:2-Erfolg in Sunrise bei den Florida Panthers fehlt den Golden Knights nun nur noch ein Sieg auf ihren ersten Titelgewinn. Am Dienstag könnten sie auf eigenem Eis den Sack zumachen.

Die ersten beiden Tore der Sieger gingen auf das Konto von Chandler Stephenson, der dritte Treffer auf jenes von William Karlsson. Kapitän Mark Stone schrieb zwei Assists an. Vegas-Torhüter Adin Hill zeichnete sich mit 29 gehaltenen Schüssen Floridas aus. Die Gastgeber kamen nach 0:3-Rückstand durch Brandon Montour und Aleksander Barkow - die beiden haben beim jeweils anderen Treffer den Assist geleistet - nur noch bis auf ein Tor heran. Zum wie am Donnerstag späten Ausgleich und dann sogar Overtime-Sieg reichte es für die Panthers dann eben nicht mehr. (APA; 11.6.2023)

NHL-Ergebnis vom Samstag - Finale ("best of seven"):

Florida Panthers - Vegas Golden Knights 2:3

Stand in der Serie: 1:3