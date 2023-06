Der "Dragonfly" erinnert an "Wall-E" und hilft bei der Ungezieferbekämpfung. DER STANDDARD, Zellinger

Geht man in Singapur durch die Straßen, kann es schon passieren, dass einem eine Kehrmaschine für Gehsteige entgegen rollt. Gesteuert wird sie aber nicht von einem Menschen, sondern sie arbeitet autonom. Besucht man ein Krankenhaus, werden Lasten nicht mehr mit Handwagen transportiert, sondern sie finden vollautomatisch ihren Weg. An Schulen kommen sogar transformierbare Lernroboter zum Einsatz - und hinter all dem steht ein Österreicher.

Der Tetris-Bot

Michael Budig ist eigentlich Architekt, an der Singapore Universtity of Technology and Design arbeitet er aber gemeinsam mit seinem Partner Mohan Rajesh Elara an gestaltwandelnden Robotern. Das Vorbild ist dabei Bumblebee aus den "Transformers"-Filmen. Roboter sollen nicht nur einem Zweck dienen, sondern mehrere Funktionen erfüllen können. Anders als in der Filmvorlage wird aber nicht gegen böse außerirdische Roboter gekämpft, sondern etwa geputzt. Dabei greifen die Roboter-Nerds auf ein bewährtes Konzept zurück: Tetris-Blöcke. Normale Haushaltsroboter haben eine fixe Bauform. Runde Geräte tun sich naturgemäß schwer Staub in Ecken zu entfernen. Kann der Roboter aber je nach Bedarf die Form von Tetris-Blöcken annehmen, sind seine Möglichkeiten beinahe unbegrenzt. Muss der Roboter unter einem Stuhl hindurch, nimmt er die I-Form an, während er zum Putzen in der Ecke in eine L-Form wechselt.

Der Smorphi 2 ist ein formwandelnder Lernroboter DER STANDARD, Zellinger

Kommerziell erhältlich ist bereits der Smorphi 2 genannte Roboter, der ganz ähnlich funktioniert. Die aus vier Blöcken bestehende Maschine putzt aber nicht, sondern wird zum Lernen eingesetzt: Durch eine einfache grafische Oberfläche können Schülerinnen und Schüler den Roboter verschiedene Formen annehmen lassen und so selbst Einsatzmöglichkeiten erforschen. Gerne erzählt Budik die Geschichte eines 16-jährigen Praktikanten, der nur mit Karton und Klebeband einen Smorphi in ein Gerät zum Aufsammeln von Tennisbällen verwandelt hat. Der Ansatz dahinter: "Früher hieß es für jeden Schüler einen Laptop. Das haben wir erreicht. Jetzt wollen wir jedem einen Roboter geben", so Budik während eines Besuchs einer Gästedelegation aus Österreich an der auch DER STANDARD teilgenommen hat.

Roboter gegen den Arbeitskräftemangel

In Singapur gibt es nicht ohne Grund die meisten Roboter pro Kopf. Die Bevölkerung in dem tropischen Stadtstaat überaltert einerseits und es herrscht massiver Arbeitskräftemangel. Jobs mit geringer Qualifikation sind umso schwerer zu besetzen. Hier kommen die Roboter zum Einsatz. Sie sollen sich um die drei Ds kümmern, also dem Menschen Aufgaben abnehmen, die entweder "dull, dirty and dangerous", also eintönig, schmutzig oder gefährlich, sind.

Michael Budig (stehend), Mohan Rajesh Elara und die Delegation aus Österreich. BKA/Schrötter

Um die Roboter auch kommerziell verwerten zu können, gründet das SUTD Startups, die sich um die Weiterentwicklung und Vermarktung der Roboter kümmern. Ein solches Beispiel ist etwa die Firma Lionsbot, die hinter den Putzrobotern steht. Die neuesten Entwicklungen aus diesem Haus können sogar Treppen putzen, während sie sie hoch steigen.

Die WASP-Roboter transportieren im Changi Hospital, dem größten Krankenhaus Singapurs, Lasten. Ein einzelnes Gerät kann 400 Kilo bewegen. Zwei dieser Roboter können sich zusammenschließen und so eine noch größere Transportplattform bilden. Auch an Systemen zum Patiententransport tüfteln Budig und Elara.

Ungeziefer- und Schlangenbekämpfung

Ungeziefer ist ein Riesenproblem in dem südostasiatischen Stadtstaat mit dem tropischen Klima. Bis zum 20. Mai kam es bereits zu fünf Erkrankungen mit dem Zika-Virus und 3.200 bestätigten Fällen von Dengue-Fieber, beide Krankheiten werden durch Moskitos übertragen. Deshalb werden Wohnblöcke in der 5,5 Millionen-Stadt systematisch mit Insektenvernichtungsmitteln eingesprüht. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist aber umstritten.

Mohan Rajesh Elara und Staatssekretär Florian Tursky testen die WASP-Roboter BKA/Schrötter

Ein Teil der Lösung könnte Dragonfly, ein stark vom Film "Wall-E" inspirierter Roboter, sein. Dieser lockt Moskitos mit Pheromonen und UV-Licht an und sammelt sie in einem Behälter, wo die Schädlinge absterben. Weniger tödlich wird mit Schlangen vorgegangen: Ein Roboter patroulliert durch die Straßen und gibt dabei Vibrationen in den Boden ab und gleichzeitig stößt er Knoblauchdämpfe aus - nicht nur Vampire, auch Schlangen hassen diesen Trick. (Peter Zellinger aus Singapur, 11.6.2023)