Wien – Das verlängerte Wochenende und das Ende der Pfingstferien in Bayern haben am Sonntag auf den Transitrouten für Staus und Verzögerungen gesorgt. Laut ÖAMTC gab es zähen Verkehr Richtung Deutschland. So führte der Stau vor dem Grenzübergang Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) auch zu einer Verstopfung der Tiroler Straße (B171) und der Eiberg Straße (B173). "Aus Südtirol kommt noch viel nach", sagte ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser zu den Reiseströmen.

"Zwischen Feldthurns und Sterzing herrscht dichter Kolonnenverkehr und abschnittsweise Stau auf der Brennerautobahn (A22) in Südtirol. Wir erwarten, dass es in den nächsten Stunden auch auf der Brennerautobahn (A13) zu Verzögerungen kommt, etwa vor der Mautstelle Schönberg", sagte Lasser. Auf der Fernpassstrecke (B179) kam der Verkehr in beiden Richtungen abschnittsweise zum Erliegen, vor dem Grenztunnel Füssen wurde der Verkehr blockweise abgefertigt, ebenso wie vor dem Brettfalltunnel im Zuge der Zillertalstraße (B169).

Zunehmend stark wurde am Sonntagvormittag auch der Verkehr auf der Tauernautobahn (A10). In Richtung Deutschland gab es Blockabfertigung vor dem Katschbergtunnel, Stau zwischen Hüttau und Werfen und in weiterer Folge auch vor dem Grenzübergang beim Walserberg, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Staus durch Vorarbeiten auf Westeinfahrt in Wien-Hietzing erwartet

Ab kommender Woche befürchtet der ÖAMTC auch Staus durch die Vorarbeiten auf der Westeinfahrt in Wien-Hietzing. Dort wird ab 10. Juli ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. In der Nacht auf kommenden Dienstag findet die Verkehrsumstellung zu weiteren Vorarbeiten statt, die wohl von Staus begleitet werden, so der ÖAMTC.

So wird die Brauhausbrücke Richtung Hietzing gesperrt, ein Fahrstreifen in den Bezirk Penzing bleibt jederzeit aufrecht, wird jedoch entsprechend dem Baufortschritt einmal auf die gegenüberliegende Seite umgelegt. Es muss sehr großräumig ausgewichen werden. Der Linksabbieger von der Wientalstraße auf die Brauhausbrücke in den 14. Bezirk wird ebenfalls gesperrt. Der von der Westautobahn kommende Verkehr mit Ziel Penzing wird dann über die Auhofstraße und in weiterer Folge durch die Stampfergasse über die Brauhausbrücke in die Bergmillergasse und weiter in den 14. Bezirk umgeleitet. Die Stampfergasse wird in diesem Zeitraum als zweispurige Einbahn in Richtung Brauhausbrücke geführt. Besonders in den ersten Tagen werden teils erhebliche Staus auf der Westeinfahrt nicht ausbleiben, warnt der ÖAMTC. (APA, 11.6.2023)