Dieses Schaf im deutschen Bad Nauheim braucht sich keine Sorgen machen. APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Maria Alm/Schwarzach - In Maria Alm sind acht Schafe und ein Lamm von einem Wolf getötet worden. "Wir gehen definitiv von Wolfsrissen aus", bestätigte Hubert Stock, der Beauftragte des Landes Salzburg für Wolf und Bär auf APA-Anfrage. Der Riss wurde dem Land am Samstag gemeldet. Eine Gutachterin wurde zum Fundort in den Pinzgau geschickt. Eine DNA-Analyse, die rund eine Woche dauert, soll Sicherheit bringen.

Hubert Stock geht davon aus, dass es sich um denselben Wolf handelt, der am 22. Mai zwei Ziegen getötet hat. "Das war in unmittelbarer Nähe", sagte Stock. Der Wolf würde sich wahrscheinlich im Gebiet Hinterthal aufhalten. Beim letzten Riss in Maria Alm hat die DNA-Probe bereits einen Wolfsriss bestätigt.

Bären-Analyse noch ausständig

Das Ergebnis der DNA-Analyse des vor knapp drei Wochen getöteten Bären aus Schwarzach ist indes noch ausständig und dürfte laut Stock kommende Woche vorliegen. Das Ergebnis soll dann Aufschluss darüber geben, ob der vom Zug getötete Salzburger Bär auch schon in Tirol aktiv war. Ebenso geklärt werden soll damit, ob der Bär vor seinem Tod im Berchtesgadener Land zwei Schafe gerissen hat. Laut einem genetischen Abgleich des bayrischen Landesamts für Umwelt wurde jedenfalls die DNA eines Braunbären nachgewiesen. Zunächst wurde vermutet, die Tiere, die am 15. Mai gefunden wurden, seien von einem Wolf gerissen worden. (APA, 11.6.2023)