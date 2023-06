Sebastian Borger aus London

Wie geht es weiter in Großbritanniens zerstrittener Regierungspartei? Nach Boris Johnsons vorläufigem Rückzug aus dem Unterhaus beherrschte diese Frage am Wochenende alle politischen Debatten auf der Insel. Während Anhänger des gescheiterten Premierministers vor einem Bürgerkrieg der Konservativen warnten, sprachen Alliierte von Regierungschef Rishi Sunak davon, Land und Partei würden "das Drama" nicht vermissen. Labour-Oppositionschef Keir Starmer forderte umgehende Neuwahlen: Sunak sei "zu schwach, um gegen die Tory-Berserker vorzugehen".

Boris Johnson und Rishi Sunak haben derzeit einige Meinungsverschiedenheiten. IMAGO/ZUMA Wire

Am Freitagabend war das politische London längst in Wochenendstimmung, als bekannt wurde: Johnson legt mit sofortiger Wirkung sein Mandat nieder. Zuvor hatte der Integritätsausschuss des Parlaments dem 59-Jährigen den Entwurf eines Berichts zugestellt, in dem es um die Lockdown-Partys in der Downing Street geht.

"Rache für den Brexit"

Gegen ihn sei "eine Hexenjagd im Gange, um Rache für den Brexit zu nehmen und das Resultat der Volksabstimmung zu revidieren", behauptete der 58-Jährige in seiner Rücktrittserklärung. Neben der Opposition seien daran auch Konservative beteiligt: "Ich bin fassungslos und entsetzt darüber, dass man mich zum Rückzug zwingen kann."

Die Aussage war faktisch ebenso falsch wie viele andere Mitteilungen des begnadeten Entertainers. Geübte Borisologen wiesen darauf hin, der sieggewohnte Politiker sei stets dann einer Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen, wenn eine Niederlage drohte. So war es 2016 in der Diskussion um die Nachfolge von Partei- und Regierungschef David Cameron ebenso wie im vergangenen Herbst nach dem Scheitern von Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss.

Als Lügner wohl bald offiziell entlarvt

Diesmal kam Johnson der hochoffiziellen Entlarvung als Lügner zuvor. Offenbar sind die sieben Mitglieder des Integritätsausschusses, darunter vier Torys, zu dem Schluss gekommen, Johnson habe dem Unterhaus wissentlich die Unwahrheit gesagt. Dies hätte aber nicht automatisch seinen Ausschluss zur Folge gehabt. Vielmehr muss die gesamte Parlamentskammer, in der die Torys die Mehrheit haben, etwaige Sanktionen durchwinken.

Sollte eine Suspendierung des betroffenen Mandatsträgers für mehr als zehn Tage beschlossen werden, steht es den Wahlbürgern frei, eine Nachwahl herbeizuführen. Trotz Johnsons Rückzug soll der Ausschussbericht im Lauf der Woche veröffentlicht werden.

Schon vor der giftigen Rücktrittserklärung hatte Johnson am Freitag die Schlagzeilen dominiert. Nach langem Zögern und mehreren Prüfungsrunden veröffentlichte die Downing Street nämlich die "Rücktritts-Ehrungen" des im September aus dem Amt Geschiedenen. Politischer Tradition auf der Insel zufolge hat ein zurückgetretener Regierungschef das Recht, langjährigen Vertrauten einen Orden, den Ritterschlag oder einen Sitz im Oberhaus zuzuschanzen.

Adel oder kein Adel?

Seit Monaten konzentrierte sich die Diskussion darüber auf die Namen dreier Tory-Abgeordneter, die durch eine Erhebung in den Adelsstand und Mitgliedschaft im Oberhaus geehrt werden sollten. Dagegen gab es Bedenken, weil amtierende gewählte Politiker normalerweise erst aus dem Amt ausscheiden, bevor die zuständige Berufungskommission ihre Namen erwägen kann.

Die Kommission verweigerte deshalb dem Trio die Adelung, weshalb Ex-Kulturministerin Nadine Dorries am Freitagnachmittag wütend ihr Mandat aufgab. Nach Johnsons eigenem Rückzug folgte am Samstag auch dessen Vertrauter Nigel Adams. Hingegen scheint sich der frühere Wirtschaftsminister Alok Sharma vorläufig zum Bleiben entschieden zu haben.

Wie vergiftet die Beziehungen zwischen Sunak und Johnson sind, verdeutlicht die Nachlese der Auseinandersetzung in den Londoner Medien. Dabei geht es vor allem um ein Treffen der beiden, bei dem Johnson das hochtoxische Thema der "Rücktritts-Ehrungen" aufbrachte.

"Darüber will ich nicht reden", habe Sunak erwidert – so geht es aus der Gesprächsnotiz hervor, die ein Mitglied des Downing-Street-Teams verfasst hat. Johnson insistierte und warb besonders für die drei Unterhaus-Abgeordneten, die er in die andere Parlamentskammer befördern wollte.

Vorwürfe gegen Sunak

Offenbar glaubte der von seiner eigenen Überzeugungskraft Beseelte daran, er habe das Gespräch mit einer Zusage verlassen. So kolportieren es nun seine Anhänger und bezichtigen Sunak der Doppelzüngigkeit, ja der "ehrenlosen Schwindelei". Hingegen beteuert Downing Street gestützt auf das Protokoll, es habe keine Versprechen gegeben: "Alle anderslautenden Behauptungen sind kategorisch unwahr."

Weiter scheint Sunak nicht gehen zu wollen. Dabei würde er den grollenden Vorgänger in offener Feldschlacht wohl besiegen können. Darauf deutet jedenfalls eine Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hin: 62 Prozent der Briten, darunter eine Mehrheit der Tory-Wähler, halten Johnsons Rücktritt für geboten.

Sogar 72 Prozent glauben, er habe noch wesentlich häufiger gegen die von ihm selbst erlassenen Lockdown-Regeln verstoßen als bisher bekannt. "Für die Konservativen wird es Zeit, Johnson hinter sich zu lassen", resümiert Paul Goodman, Chefredakteur der einflussreichen Webseite "Conservative Home".

Warnung vor "Bürgerkrieg"

Hingegen warnt der von Johnson mit einem Ritterschlag geadelte Ex-Minister Jacob Rees-Mogg seine Partei davor, den Brexit-Marktschreier links liegen zu lassen. Das hätte "einen Bürgerkrieg" zur Folge. Sollte der Parteivorsitz vakant werden – eine höfliche Umschreibung für die erwartete krachende Wahlniederlage, nach der Sunak zurücktreten müsste –, habe Johnson "die pole position" auf die Nachfolge.

Die drei fälligen Nachwahlen sollen noch vor der Sommerpause über die Bühne gehen. Mindestens in Johnsons Westlondoner Wahlkreis Uxbridge gilt der Mandatsverlust an die Opposition als ausgemacht. (Sebastian Borger aus London, 11.6.2023)