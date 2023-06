Nicht am Publikum vorbeiproduzieren und keine Abspielbude sein! Die Rechnung geht auf, der Griessner Stadl spricht die Bevölkerung an. Philipp Rirsch

Die Ortsbäuerin, die Gemeindesekretärin und eine theatererfahrene Pensionistin haben sich umgehend gemeldet, als der Griessner Stadl 2015 via Zeitungsannonce Darstellerinnen für Werner Schwabs Die Präsidentinnen suchte. Mit Erfolg lief die Produktion mehrere Saisonen in ebenjenem Stadl, den Ferdinand Nagele und Anita Winkler seit damals im Obermurtal für ihren Kulturverein umgestaltet und ausgebaut haben.

"Diese Schwab-Figuren sind keine Freaks, Schwab schrieb genau so, wie wir hier reden", sagt Nagele im Gespräch. Der Schauspieler, Supervisor und Kulturvereinsgründer ist auf dem seit dem 15. Jahrhundert nachgewiesenen Hof in der 1660 Einwohner zählenden Gemeinde Stadl-Predlitz aufgewachsen. 200 Hektar Wiesen und Wald gehören rundherum dazu, alles tiefgrün. Anfang Juni ist es abends ganz schön frisch. Auf Booking.com wird der Ort mit 25 Hotels beworben. Wer nach der idyllischen Fahrt aus der Murtalbahn steigt, bekommt von den in den Hängen versteckten Chalets und Hütten aber nichts mit. Zehn Minuten dauert der Fußmarsch von der Bahn zum Hof am Ortsende.

Feiern gehört dazu

Dort prangt in großer, knallroter Schrift die Botschaft "Kunst ist Chefin" von der Fassade. Das Gehöft strahlt Mittsommer-Flair aus. Zum geschichtsträchtigen Wirtschaftsgebäude aus den 1760er-Jahren haben sich inzwischen coole überdachte Holznischen gesellt. Eine mittige Konstruktion dient einzig der idealen Aufhängung einer Outdoor-Discokugel. Feiern gehöre im Griessner Stadl zum Kulturprogramm dazu, denn soziale Isolation und Vereinzelung seien auch ein ländliches Phänomen, bestätigt Anita Winkler, im Erstberuf Veterinärmedizinerin und Bienenärztin, die am Hof wissenschaftliche Programmpunkte verantwortet.

"Kunst ist Chefin", steht es am Griessner Stadl geschrieben. Affenzeller

Der ehemalige Kuhstall ist heute der Rave-Keller, der Heuschober eine Bühne für 300 Gäste. Dort war Anfang Juni die beste Kündigungsszene seit langem zu sehen. In einer Zusammenarbeit zwischen dem Zürcher Theater Hora und der Theaterabteilung der Lebenshilfe Murau hatte das Stück Kontaktkiller Premiere – basierend auf Aki Kaurismäkis Film über einen lebensmüden Arbeitslosen, der einen Auftragskiller auf sich selbst ansetzt, sich dann aber verliebt und doch weiterleben möchte. In dieser Anfangsszene schenkt die mondäne Personalchefin dem Angestellten zum Dienstende ein brutales Käsemesserset. Der Saal tobt.

Die Horas, das muss man wissen, zählen weltweit zu den renommiertesten Gruppen professioneller Theaterschaffender mit Beeinträchtigung. Diesen Sommer entern sie die Salzburger Festspiele und zeigen in der Regie von Helgard Haug von Rimini Protokoll Brechts Kaukasischen Kreidekreis. In Stadl aber "zeigen" sie nicht nur, sondern haben die Inszenierung von Remo Beuggert mit den Murauer Darstellerinnen und Darstellern in einem Workshop neu aufgesetzt. Der Griessner Stadl will keine Abspielbude sein, wie es sie am Land oft gibt. Gezielt streben Anita Winkler und Ferdinand Nagele danach, Menschen von vor Ort anzusprechen, indem sie sie auch involvieren. Hier werden Theater und Musik nicht für einen speziellen ländlichen Interessentenkreis gemacht, sondern für alle – "sonst hätten wir hier jede Berechtigung verspielt", sagt Nagele.

Griessner Stadl

Viele Verbindungen wurden in den bisherigen acht Jahren schon aufgebaut. Das bedeutet auch, sich zusammenzuraufen, sogar der Pfarrer musste einmal als Streitschlichter konsultiert werden. Im Stadl ist der Männergesangsverein also genauso gefragt wie die Jelinek-Schauspielerin. Apropos: Zwei Jelinek-Uraufführungen (!) hat der Kulturverein dank der persönlichen Erlaubnis der Autorin bereits produziert, Hallo, Mama? (2020) und den Frauenmördermonolog Moosbrugger will nichts von sich wissen (2021).

Guter Ruf

Der gute Ruf eilt dem Griessner Team voraus, Preise mehren sich. 2022 war man mit einem vom Bund ausgeschriebenen Projekt zur Biennale in Venedig eingeladen. Die Welt auf den Kopf stellen: Behindert sind wir alle hieß die Arbeit mit dem Hora-Theater in Kooperation mit der Lebenshilfe Murau sowie den Münchner Kammerspielen; als Regisseur war Franz-Xaver Mayr mit dabei. Eine Zusammenarbeit gibt es auch mit der Universität für angewandte Kunst, die die Arbeitsprozesse beforscht – heuer soll eine entsprechende Publikation erscheinen.

Man könnte die Stadl-Geschichte auch anders umreißen und sagen: Es waren schon der Nino aus Wien oder Friedl Kubelka da, die Rabtaldirndln, Reinhard Kaiser-Mühlecker und das Trio Lepschi. Um herzeigbare Namen geht es dem Griessner Stadl aber nicht in erster Linie. Der Ort soll den hier wohnhaften Menschen gehören: Prozessorientiertes Arbeiten ohne Eventfetischismus steht im Fokus – ein Trend, dem sich der Kulturbetrieb generell mehr und mehr verschreibt. In vielen Punkten, die den Kulturdiskurs nicht erst seit der Pandemie dominieren, ist man Vorreiter: im Zusammenführen von Publikumsgruppen, im Zugehen auf Menschen, in der Kulturvermittlung (im Herbst ist das Team zum weltgrößten Kongress für Kulturvermittlung in der Türkei geladen), in puncto Schnittstellen von Kunst mit Natur und Wissenschaft. Landwirte, die sich für Winklers Bienenvorträge interessieren, kommen auch zum Jelinek-Stück.

Ferdinand Nagele und Anita Winkler vom Griessner Stadl. Philipp Rirsch

Am Anfang habe es vonseiten der Förderstellen geheißen, "da könnte ja jeder Stadl daherkommen", sagt Nagele. Inzwischen aber ist die Notwendigkeit eines solchen Ortes, zumal in der am stärksten von Abwanderung betroffenen Gemeinde Österreichs, offenbar geworden. Einen Höhepunkt der soeben angelaufenen Sommersaison stellt die Uraufführung von Thomas Perles Protestantenverfolgung dar, ein Auftragswerk des Griessner Stadls, das sich mit der brutalen Zwangsaussiedlung der evangelischen Bevölkerung des Obermurtals zur Zeit Maria Theresias befasst. Beim Steirischen Herbst gastiert der Stadl mit der Volksoper Das Erdbeben in Chili. (Margarete Affenzeller, 12.6.2023)