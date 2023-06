Architektur- und Stadtforscher Robert Teimel schreibt in seinem Gastkommentar über den Wiener sozialen Wohnbau.

Zweifellos gibt es auch am Wiener Wohnbausystem einiges zu kritisieren, trotz seiner großen Verdienste. Dass aber vom Ökonomen Jan Kluge in einem Gastkommentar ausgerechnet eine "Zweiklassengesellschaft" angeprangert wird, ist schon putzig. Offensichtlich ist aus neoliberaler Perspektive die Zwei- (oder Mehr-)Klassengesellschaft, durch die der Markt zwischen jenen, die wenig haben, und jenen, die viel haben, jeden einzelnen Tag eine fast unüberwindbare Hürde schafft, wunderbar und gerecht. Wenn aber Menschen der "unsichtbaren Hand", so die berühmte Metapher des liberalen Säulenheiligen Adam Smith, dazwischenpfuschen und Geringverdiener bevorzugen, um einen Aufstieg zu einer würdevollen Wohnsituation zu ermöglichen, dann sind zwei Klassen böse.

21 Prozent aller Wiener Haushalte

Ja, es kann nicht jede und jeder in Wien in einer Gemeindewohnung leben. Aber immerhin leben dort 21 Prozent aller Wiener Haushalte, also doch wesentlich mehr als in den meisten anderen Städten. Dazu kommt, dass es in Wien nicht nur den Gemeindebau gibt, sondern einen noch größeren Sektor (22 Prozent der Haushalte) von geförderten, vorwiegend von gemeinnützigen Bauvereinigungen errichteten Wohnungen, der – aufgrund der gesetzlichen Pflicht zur Kostenmiete – teils ebenso günstig, teils etwas höherpreisig als der Gemeindebau ist, aber stets wesentlich weniger kostet als die Marktmiete. Insgesamt kommen also 43 Prozent der Wienerinnen und Wiener leistbare Wohnungen zugute, die außerdem weit überwiegend auch von deutlich höherer Qualität sind als das meiste, das der teure freie Markt produziert.

Wiener Gemeindebau

Nicht jede und jeder kann im Gemeindebau leben. Aber es sind viel mehr als in den meisten anderen Städten. Heribert Corn

Natürlich gibt es auch in Wien einen freien Wohnungsmarkt, auf dessen Preise die Politik kaum Einfluss nehmen kann und die deshalb fast genauso hoch wie in vergleichbaren europäischen Städten sind – allerdings nicht ganz: Erst vor zwei Wochen haben Wifo und Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen eine Studie präsentiert, die nachweist, dass zehn Prozent mehr Marktanteil des gemeinnützigen Sektors zu Mietpreisen im gesamten Mietmarkt führen, die um 30 bis 40 Cent pro Quadratmeter und Monat unter jenen in Regionen mit geringerem Anteil von Gemeinnützigen liegen. Das heißt, die Wohnungsgemeinnützigkeit kommt allen zugute, auch jenen, die in Wohnungen zu Marktpreisen leben.

Besonders skurril ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeindebauten vorzuwerfen, dass sie ihre Wohnungen an ihre Kinder weitergeben würden – was mit jeder Mietwohnung in Österreich möglich ist, weil dieses Recht im Mietrechtsgesetz vorgegeben ist, das im Übrigen der Bund regelt. Darauf hat die Stadt Wien also keinerlei Einfluss, übrigens ebenso wenig wie auf die – zweifellos zu Recht – beklagten überhandnehmenden Befristungen von Mietverträgen, die ebenfalls der Bund den großen Städten eingebrockt hat.

Problematische Hürde

Einen Alteingesessenenbonus gibt es also nicht nur im Gemeindebau, sondern in jeder österreichischen Mietwohnung, natürlich ebenso wie in jeder Eigentumswohnung – nur stört das bei Eigentümerinnen und Eigentümern nicht, sondern nur bei denen, die nichts haben. Und die Zeit der Beziehungen, die man haben muss, um eine Gemeindebauwohnung zu erhalten, ist lange vorbei. Es gibt kaum eine Großstadt, in der man in kürzerer Zeit eine "Sozialwohnung" bekommen kann als in Wien. Es gibt allerdings die zweifellos problematische Hürde der zwei Jahre, die man in Wien gelebt haben muss, um eine solche Wohnung bekommen zu können.

Es ist richtig, dass in Wien auch Menschen mit höherem Einkommen im Gemeindebau und in der geförderten Wohnung leben. Das Einkommen wird nur beim Einziehen überprüft, und auch da sind die Grenzen sehr hoch. Aber das ist kein Bug, sondern ein Feature: Während in Ländern wie den USA höchster Wert darauf gelegt wird, die Klassen sauber zu trennen und an der Wohngegend ebenso wie am Wohnhaus ablesbar zu machen, wer wie viel verdient – Armut soll sichtbar sein, aber möglichst weit weg –, ist es in Wien erklärtes Ziel der Wohnungspolitik, durch Wohnbau Segregation zu vermeiden. Und das bedeutet eben, dass Menschen mit höheren und niedrigeren Einkommen im selben Haus und im selben Stadtteil leben. Das kostet Geld, das muss man wollen, aber das gehört meiner Ansicht nach zu einer lebenswerten Stadt.

Teurer Wohnbau

Das große Problem in Wien ist ganz sicher nicht der Gemeindebau oder der geförderte Wohnbau, obwohl auch dort Verbesserungspotenzial besteht. Das Problem ist der heute enorm große Anteil des marktförmigen Wohnbaus in Wien. Noch vor 15 Jahren wurde hier zu 85 Prozent geförderter Wohnbau errichtet, heute liegt dessen Anteil nur mehr bei 30 Prozent, weil die dramatische Entwicklung am Grundstücksmarkt nicht mehr erlaubt. Das heißt, der überwiegende Anteil der Neuproduktion heute wird für Anlegerinnen und Anleger, nicht für Bewohnerinnen und Bewohner konzipiert und gebaut. Dieser Wohnbau ist teuer, und er kann qualitativ nicht im Entferntesten mit dem heutigen Neubau im sozialen Sektor mithalten, egal ob Gemeindebau neu oder geförderter Wohnbau. Was Wien braucht, ist mehr sozialer Wohnbau, nicht weniger. (Robert Temel, 11.6.2023)